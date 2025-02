Ucrania no existiría sin la «generosidad» de EEUU, afirma vicepresidente Vance

Washington, 21 feb (Sputnik).- Ucrania no existiría si no fuera por EEUU, dijo el jueves el vicepresidente JD Vance, quien instó a Kiev a agradecer a Washington en lugar de criticar al presidente Donald Trump.

«Su país (en referencia al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski) no existiría sin la generosidad de EEUU. Entonces, diga gracias y si no está de acuerdo con el presidente, levante el teléfono y llámelo, o llame a uno de nuestros grandes diplomáticos. No haga una gira mediática por Europa hablando mal del presidente de EEUU. Es insultante… Y, por cierto, es estúpido», dijo Vance.

El vicepresidente estadounidense también le recomendó a Zelenski que busque mejores asesores y entienda que «hablar mal» de Trump públicamente no es la manera de hacerle cambiar de opinión.

El miércoles Zelenski comentó que los recientes comentarios de Trump sugieren que el presidente estadounidense podría estar viviendo en un espacio de «desinformación rusa».

Vance respondió en una entrevista que las tácticas de Zelenski para «hablar mal» de Trump sólo tendrían consecuencias negativas para Ucrania.

Varias horas más tarde ese mismo día, Trump criticó a Zelenski por su falta de voluntad para celebrar elecciones, lo llamó «dictador» y también sugirió que el líder ucraniano quería seguir aprovechándose de la asistencia de EEUU con el prolongado conflicto con Rusia. (Sputnik)