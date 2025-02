De tontos a necios: siete décadas

La historia de cada país se escribe con la tinta que hay en cada época. La pasión por la política (no militancia)nació en mí desde que leí la Utopía de Tomás Moro, creo que encendió la sed de conocer lo mejor que pudiera a quienes gobernaban este pedazo de tierra, tan valiosa como destrozada. Aprendí en México a aquilatar a los costarricenses, gracias a él rosé con el pueblo mexicano, ese pueblo tan maltratado por los oligarcas y por los políticos, que han vivido bajo el yugo del engaño. No me quedé ahí, después de leer “los hijos de Sánchez” de Oscar Lewis, fui metiéndome lentamente en el corazón del costarricense, después la profesión de médico me inclinó a escucharlo en el día a día: siempre fui de escritorio a un lado, no deseaba poner barrera entre el ser humano que buscaba ayuda y yo.

Me debí haber dedicado a la antropología y la sociología, pero ya era tarde, aunque aproveché mi posición para incorporar las vivencias del ser humano común entre renglones, me impregné de la “costarriqueñidad”, logrando comprender cuando fue que la mula botó a Genaro. Antes de continuar, contaré sucintamente cómo llegó a mis manos un librito muy importante, un pequeño libro: booklet, de García Monge, editado por la editorial de la UNED, tomado de la Revista del Colegio de Señoritas de 1933, me lo regaló un zapatero. Ahí explica cuán sencillo es el ser costarricense, tanto por haber estado muy aislado en la colonia, como por la dispersión de los ciudadanos hacia tierras allende los linderos de la capital y de las cabeceras principales de provincia.

No se conseguía mano de obra y eso obligaba a los minifundistas (y algunos latifundistas) a ayudarse unos a otros. Habían huido de las clases y castas de Cartago y consiguieron “auto emanciparse”, no ser siervos del poder civil y el poder eclesiástico: no ser siervos menguados.

De este tipo de personas nació el costarricense que yo conocí.

Después de los hechos de los años cuarenta y de la revolución del año cuarenta y ocho, conseguimos un equilibrio social bastante adelantado en nuestra sufrida Mesoamérica, aunque existían oligarcas ricos, estos cruzaban frases día a día con los menos favorecidos económicamente, nuestro privilegio fue que siempre fuimos diferentes.

La segunda llegada de Oscar Arias a la presidencia fue el final de nuestra historia social de derechos, se rompió el balance interno de los partidos políticos: PLN-PUSC-COMUNISTA, y fuimos metidos de las orejas en la globalización y el neoliberalismo, como somos le creímos a Oscar.

Llegó la bancarrota moral de los tres poderes de la República: cada uno echó fuerza para su lado, como bueyes disparejos.

Los partidos se fueron deshaciendo como azúcar en agua, hasta quedar convertidos en grupos sin rumbo.

Ahora bien, tenemos dos factores influyentes: exógenos y endógenos, exógenos: las migraciones masivas trajeron una pérdida de nuestra idiosincrasia y endógenos: difusión de los medios de comunicación colectiva, creando nuevos estilos de vida, como el consumo insensato, la pérdida de valores. Las generaciones nuevas no le creyeron más a sus mayores, se perdió la capacidad de disciplina, cada quien por su lado.

Los tres poderes se desacreditaron por muchas razones, perdieron o fueron perdiendo la independencia que marca la constitución y la Sala IV destrozó la competitividad de la ley, seguimos divididos.

Hoy tenemos en la presidencia un individuo que nos sigue dividiendo, no se mide para adversar a quienes piensan diferente a él, en sus delirios piensa en colocar 38 diputados en la Asamblea Legislativa el próximo año (me lo aseguró un seguidor cuya hija trabaja para la campaña del chavismo), es decir será un mandatario detrás de algún hombre de paja.

Bueno, hemos venido de tontos (es razonable ser tonto), hemos llegado a necios, lo cual no tiene justificación.

En menos de un año tendremos un país peor, porque no hay liderazgo por ningún lado y el pueblo se inclina por lo que cree que es bueno, aunque no lo sea. ¿Seguiremos siendo democracia en 15 meses?

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes, Médico