La OTAN nunca planeó incluir a Ucrania, admitió Jake Sullivan en una llamada privada

Bruselas, 22 Feb (Sputnik).- Antes del inicio de la operación militar especial rusa, el antiguo asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, admitió en privado que la OTAN no tenía la intención de incluir a Ucrania en sus filas.

Ante el Parlamento Europeo, el destacado economista estadounidense, Jeffrey David Sachs, reveló esta semana que en 2021, en una llamada telefónica privada, le «rogó» a Jake Sullivan que evitara la guerra declarando públicamente que la OTAN no se expandiría a Ucrania.

«Y me dijo: ‘Oh, la OTAN no se va a ampliar a Ucrania, no te preocupes por eso‘», reveló Sachs. Le preguntó entonces si «iba a haber una guerra por algo que ni siquiera iba a ocurrir». La respuesta de Sullivan fue: «No te preocupes, Jeff, no habrá guerra».

«Una teoría unilateral y no cooperativa»

En su discurso, Sachs también calificó a los miembros del gobierno anterior de EE.UU. como personas «no muy brillantes», cuestionando su enfoque en las relaciones internacionales, particularmente con Rusia. Sachs señaló que la administración Biden operaba bajo una lógica de «teoría de juegos no cooperativa», donde no hay diálogo con la otra parte, sino solo la imposición de una estrategia unilateral. «No es una teoría de negociaciones, ni de construcción de paz. Es una teoría unilateral y no cooperativa», explicó.

El economista reveló que, según su conocimiento, la administración Biden siguió un documento que planteaba literalmente «cómo molestamos a Rusia». «Esa es, literalmente, la estrategia: ‘¿Cómo provocamos a Rusia?’. Estamos tratando de provocarla, desestabilizarla, tal vez tener un cambio de régimen, tal vez tener disturbios, o una crisis económica», compartió.

Asimismo, Sachs no dudó en calificar la política de «puertas abiertas» de la OTAN como «la idea más estúpida». Cuestionó la lógica detrás de la expansión indiscriminada de la alianza, argumentando que esta política permite a la OTAN actuar sin considerar las preocupaciones de seguridad de sus vecinos.

«¿La OTAN se reserva el derecho de ir adonde quiera sin que ningún vecino pueda opinar?», preguntó con ironía, y sugirió imaginar qué pasaría si México o Canadá intentaran lo mismo. «Puede que Trump quiera apoderarse de Canadá, así que Canadá podría decirle a China: ‘¿Por qué no construyen una base militar en Ontario?’. Yo no lo aconsejaría», señaló.

Factor clave del conflicto

Rusia ha manifestado en múltiples ocasiones que considera la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, junto con la continua expansión del bloque hacia el este, como una grave amenaza a su seguridad nacional. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha reiterado que el deseo de Kiev de unirse a la OTAN fue uno de los factores clave que llevaron a la operación militar especial de Moscú en Ucrania.

En la cumbre de Bucarest de 2008, la OTAN prometió a Ucrania y Georgia que eventualmente se unirían a la alianza, aunque sin fijar una fecha concreta. Desde entonces, este compromiso ha sido reafirmado en varias ocasiones, pero siempre sin precisar un plazo específico.

Los múltiples intentos de Moscú de negociarlo por la vía pacífica, en el formato de los acuerdos de Minsk, tropezaron con el engaño de Occidente.

Los acuerdos de Minsk pretendían poner fin al conflicto armado interno en el sureste de Ucrania, provocado por el golpe de Estado en Kiev en 2014, pero desde Occidente han reconocido en más de una ocasión que se firmaron con el fin de «darle tiempo a Ucrania para volverse más fuerte».

Para finales de 2021, Kiev concentró en las fronteras de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk a 150.000 militares. Los datos de inteligencia indicaban que se trataba de planes para un ataque a gran escala en Donbass y Crimea. En febrero de 2022, las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk se dirigieron a Rusia con la petición de ser reconocidas ante la falta de perspectivas de resolución en el marco de los acuerdos de Minsk. (Sputnik)