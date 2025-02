Tecnologías móviles y la transformación digital aportarán 10,5 billones al PIB mundial en 2030, según GSMA

Washington, 22 Feb. (EUROPA PRESS) – Las tecnologías móviles y la transformación digital aportarán 11 billones de dólares (unos 10,5 billones de euros) al PIB mundial en 2030, en torno a un 8,4% del total, según el informe ‘Intelligence Economic Growth and the Digital Transformation of Enterprises 2025’ elaborado por GSMA, la patronal mundial de la industria móvil.

El análisis indica que la aportación al PIB mundial de estos dos elementos crecerá de aquí a 2030 en casi tres puntos porcentuales en comparación con su contribución en 2024, cuando se situó en 6,5 billones de dólares (6,21 billones de euros), un 5,8% del total.

El estudio también apunta que la fabricación, los servicios financieros, la automoción y la aviación serán los «sectores clave» en este avance, dado que, según los cálculos de GSMA, contribuirán con casi el 34% de ese impacto de 11 billones de dólares previsto para 2030.

«La conectividad avanzada seguirá transformando estas industrias, impulsando importantes eficiencias de costes y el crecimiento de los ingresos a nivel mundial», subraya el documento.

En esa línea, el jefe de Análisis Económico de GSMA Intelligence, Pau Castells, ha hecho hincapié en que la conectividad avanzada, como el 5G, desbloquea «nuevas oportunidades de innovación y crecimiento».

«Sin embargo, para aprovechar todo su potencial, se necesita una mayor colaboración entre los responsables políticos, los operadores de redes y las empresas para superar las barreras a la adopción empresarial, como los altos costes de implementación y la falta de conocimientos técnicos. Solo a través de una profunda cooperación podremos aprovechar plenamente los beneficios de esta revolución digital», ha valorado.

Aporte de los principales sectores

Por un lado, el informe de GSMA resalta que el sector manufacturero representa en la actualidad el 23% del PIB mundial, si bien se enfrenta a «importantes retos», como las interrupciones de la cadena de suministro y la necesidad de ajustarse a los objetivos climáticos.

Sobre ello, incide en que la adopción de tecnologías como el internet de las cosas (IoT), la robótica y el ‘big data’ pueden impulsar el PIB del sector en 2,1 billones de dólares (2,01 billones de euros) hasta 2030.

El informe también predice que con la integración de soluciones de conectividad avanzadas –incluido el 5G– los fabricantes podrían ahorrar cada año en torno a 400.000 millones de dólares (casi 382.000 millones de euros) hasta finales de esta década.

En cuanto al sector de los servicios financieros, el informe de GSMA señala que contribuye al 7% del PIB mundial y que está experimentando una «rápida transformación» a través de la adopción generalizada de tecnologías como la computación en la nube, la inteligencia artificial y el ‘blockchain’.

Según la investigación, esta transformación impulsará el PIB del sector en casi 900.000 millones de dólares (unos 859.400 millones de euros) para 2030.

«La conectividad de última generación es clave para habilitar nuevos canales de análisis de datos en tiempo real, integrar inteligencia artificial para optimizar la eficiencia y acelerar la comercialización de nuevos productos. Su impacto económico será notable. Para 2030 podría generar casi 140.000 millones de dólares (casi 133.700 millones de euros) en beneficios indirectos para el sector, impulsando su crecimiento y transformación», agregan los autores del análisis.

En relación con el sector de la automoción, el informe de GSMA resalta que en la actualidad aporta un 3% al PIB mundial y que esta industria se enfrenta a una «profunda transformación» debido a la adopción de soluciones de movilidad conectada, eléctrica y autónoma.

«Se espera que para 2030 las tecnologías digitales aumenten el PIB del sector en casi 600.000 millones de dólares (573.000 millones de euros). El 5G, por ejemplo, desempeñará un papel fundamental en el desarrollo de fábricas automotrices inteligentes y operaciones de vehículos autónomos, ahorrando al sector un estimado de 45.000 millones de dólares (casi 43.000 millones de euros) anuales», resalta el estudio.

Por último, el informe desvela que la aviación contribuye en estos momentos al 1% del PIB mundial y que este sector emplea tecnologías digitales para mejorar su eficiencia operativa y la experiencia de los pasajeros.

«Se espera que la transformación digital impulse el PIB del sector en 200.000 millones de dólares (191.000 millones de euros) para 2030. Las soluciones aeroportuarias inteligentes habilitadas para 5G, incluidos los sensores IoT y los sistemas impulsados por IA, mejorarán la supervisión de infraestructuras, el seguimiento de activos y los sistemas de seguridad, lo que podría ahorrar a los aeropuertos 10.000 millones de dólares (9.500 millones de euros) anuales de aquí a 2030», agrega el análisis de GSMA.