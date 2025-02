El convicto y el genocida

Hace unos días se reunieron en la Casa Blanca estos dos sicópatas, para comunicarle al mundo cuál iba a ser el siguiente paso en el genocidio que lleva a cabo el imperio gringo junto a su perro rabioso sionista en Palestina.

La prensa capitalista y fascista encargada de la propaganda y la estupidización de las masas, se deshace en elogios para estos dos locos sedientos de más sangre palestina y del robo de sus tierras, hay que tener mucha paciencia y mucho estómago para sentarse a leer medios como NYT, CNN, Washington Post, MSNBC, El País de España, BBC, Sky News, Fox News y muchos otros de la misma calaña, náuseas es todo lo que provocan; sin embargo cuando uno cree que ya no se puede caer más bajo, salen las religiones con toda su hipocresía y estupidez y aunque todas dentro de un saco, achará saco, debo decir que los cavernarios evangélicos están a la cabeza con su locura, ya ven al “mesías” alistando todo su arsenal y pronto estará por aquí tirando bombazos a diestra y siniestra será su último genocidio (Armagedón), desde luego ellos serán alzados al cielo por ser tan buenos y devotos, pero claro para que el “mesías” venga el estado de Israel debe estar exactamente ahí, en tierras que le pertenecen a los palestinos y por eso financian al sionismo con miles de millones de dólares al año, de acuerdo con la mente retorcida de esta gente los judíos deben convertirse al cristianismo si quieren acompañarlos al paraíso, todo es una completa locura, cómo es posible pasarse una vida entera leyendo un libro de locuras, fantasías y violencia terrible que nadie sabe quién escribió y no lograr entenderlo nunca.

El imperio gringo que ha estado viviendo del robo y el saqueo ya no lo ocultan, ya no andan por el mundo robando, explotando y asesinando para proteger la democracia y la libertad, lo hacen porque eso es lo que ellos son, como dijo la generala Laura Richardson, ellos quieren los recursos de América Latina para mantener “The American Way of Life”, hasta el nombre del continente se robaron.

¡América! ¿Will you kill us all?

¿Will you starve the people?

¿Will you destroy it all?

¿Will you end the world?

(*) Julio César Madrigal Mora, ciudadano costarricense.