Miles de personas en al funeral del líder de Hizbulá que sobrevuelan aviones israelíes

Tel Aviv, 23 feb (Sputnik).- Decenas de miles de personas se reunieron en Beirut este domingo para asistir al funeral del exlíder de Hezbolá, Hasan Nasralá, casi cinco meses después de que muriera en un ataque aéreo israelí en un suburbio del sur de la capital libanesa, y cazas israelíes sobrevolaron el evento «como advertencia».

El secretario general de la organización chií libanesa Hizbulá, Hasán Nasrala, murió cuando la fuerza aérea israelí lanzó más de 80 bombas sobre la principal sala de operaciones de la organización. Su muerte fue un duro golpe para el grupo, respaldado por Irán, que el difunto líder transformó en una poderosa fuerza en Oriente Medio.

Nasrala durante más de 30 años fue el líder de la organización política y militar, y también uno de sus fundadores y gozaba de una gran influencia entre los grupos respaldados por Irán en la región, incluyendo facciones iraquíes, yemeníes y palestinas.

Demostración de poder

Según los observadores, este funeral sirve a Hizbulá como una demostración de fuerza contra sus oponentes políticos en el Líbano, así como un mensaje al presidente, Joseph Aoun, y al nuevo gobierno, especialmente después de que la organización e Irán perdieran peso en la nueva administración política del país del cedro.

Ali Daamoush, alto cargo de Hizbulá, dijo a los periodistas el sábado que unas 800 personalidades de 65 países asistirán al funeral, además de miles de individuos y activistas que vinieron de todo el mundo.

«Vengan de cada hogar, pueblo y ciudad para que le digamos al enemigo que esta resistencia se quedará y está lista en el terreno», dijo Daamoush, refiriéndose al enemigo Israel.

Nasralá será enterrado más tarde este domingo en Beirut, mientras que su primo y sucesor Hashem Safiedine, quien murió en un ataque aéreo israelí en un suburbio de Beirut unos días después, será enterrado en su ciudad natal en el sur del Líbano. Los dos habían sido enterrados temporalmente en lugares secretos.

A principios de febrero la organización anunció la fecha para sus funerales oficiales.

Massive crowds take part in the funeral to send off late Hezbollah leaders, Hassan Nasrallah and Hashim Safi Al-Din, who were assassinated by the Israeli occupation. pic.twitter.com/MEbZl53Oef

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) February 23, 2025