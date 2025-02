Auditoría revela debilidades en la gestión de deuda del Ministerio de Hacienda de Costa Rica

San José, 24 Feb (Elpaís.cr).- Un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proceso de gestión de la deuda pública en el Ministerio de Hacienda (MH) durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de septiembre de 2024, ha identificado áreas críticas que requieren mejoras para garantizar una mayor transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en la administración de la deuda pública.

El informe, presentado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, señala que, si bien el Ministerio de Hacienda cumple parcialmente con el marco normativo vigente y las mejores prácticas internacionales, existen debilidades significativas que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica del país.

Hallazgos principales

1. Falta de coordinación con el Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Uno de los hallazgos más relevantes es la falta de coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en la elaboración y aprobación de la Política de Endeudamiento para el Sector Público Costarricense (2019) y la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo (EDMP) 2022-2027. Ambas herramientas, fundamentales para la gestión de la deuda, no fueron consultadas ni coordinadas con el BCCR antes de su aprobación, lo que podría generar inconsistencias en la política fiscal y monetaria del país.

Además, se identificó una discrepancia entre los lineamientos de la Política de Endeudamiento, que establece la necesidad de mantener fondos suficientes para cubrir al menos seis meses del servicio de la deuda, y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que fija como objetivo una brecha de liquidez de entre 60 y 90 días.

2. Limitaciones en la trazabilidad y comparabilidad de datos

El informe también destaca problemas en la trazabilidad y comparabilidad de los datos relacionados con la gestión de la deuda. La información presentada en los planes de financiamiento, los proyectos de ley de presupuesto y los informes de gestión de la deuda no siempre es consistente, lo que dificulta el seguimiento y la evaluación de las desviaciones respecto a la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo.

Por ejemplo, los datos sobre las colocaciones de deuda interna no siempre coinciden entre los diferentes documentos emitidos por el Ministerio de Hacienda, lo que limita la capacidad de análisis y la toma de decisiones informadas.

3. Sobreestimación en el presupuesto del servicio de la deuda

La auditoría reveló que los montos incluidos en el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico 2025 están sobreestimados en varias partidas. En particular, se identificó una sobreestimación de al menos ¢19.385 millones en la subpartida de intereses sobre títulos valores de deuda externa, ¢1.534 millones en intereses sobre préstamos de deuda externa y ¢797 millones en amortización de préstamos de deuda externa.

Estas sobreestimaciones se deben, en parte, al uso de supuestos incorrectos, como la previsión de pagos de dos cupones de intereses sobre una eventual colocación de eurobonos en 2025, lo cual no es factible dado que no se realizó ninguna emisión en 2024. Además, se detectó que la tasa de interés utilizada para la estimación de intereses de tres préstamos de deuda externa no fue actualizada, lo que resultó en proyecciones inexactas.

4. Topes de tasas de interés sin criterio técnico

El Ministerio de Hacienda incluye en los proyectos de ley de presupuesto topes máximos a las tasas de interés de los títulos valores de deuda interna (18% anual en colones y 15% anual en dólares). Sin embargo, no existe documentación que respalde el criterio técnico utilizado para establecer estos topes, ni evidencia de una revisión periódica para ajustarlos a las condiciones del mercado.

Recomendaciones y disposiciones

La CGR ha emitido una serie de disposiciones para fortalecer el proceso de gestión de la deuda en el Ministerio de Hacienda. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Coordinación con el Banco Central de Costa Rica: Elaborar y divulgar normativa que establezca mecanismos formales de coordinación con el BCCR para la elaboración y revisión de la Política de Endeudamiento y la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo. Mejora en la trazabilidad de datos: Implementar controles para garantizar la consistencia y comparabilidad de la información presentada en los informes y planes de financiamiento. Actualización de supuestos y proyecciones: Compilar y transparentar todos los supuestos utilizados en la estimación del servicio de la deuda pública, así como revisar periódicamente los topes de tasas de interés para ajustarlos a las condiciones del mercado. Revisión de la Política de Endeudamiento: Evaluar la vigencia de la Política de Endeudamiento y la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo, y actualizarlas según sea necesario. Documentación de criterios técnicos: Elaborar un informe técnico que respalde la razonabilidad de los topes a las tasas de interés incluidos en los proyectos de ley de presupuesto.

Transparencia

El informe de la CGR subraya la importancia de una gestión de la deuda pública transparente y eficiente para garantizar la sostenibilidad fiscal y el desarrollo económico del país. Si bien el Ministerio de Hacienda ha avanzado en la implementación de herramientas como la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo, es fundamental corregir las debilidades identificadas para fortalecer la credibilidad y la eficacia de la administración de la deuda.

La CGR ha establecido plazos específicos para el cumplimiento de las disposiciones, que van desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026, y se reserva el derecho de verificar la implementación de las recomendaciones y, en caso de incumplimiento, determinar las responsabilidades correspondientes.

El informe representa un llamado de atención para el Ministerio de Hacienda y otras entidades involucradas en la gestión de la deuda pública, con el fin de asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera responsable y en beneficio de todos los costarricenses.