Alemania partida: miedo en el oeste, furia en el este

El ascenso de Friedrich Merz en Alemania no pudo comenzar peor. Apenas 24 horas después de su escuálida victoria, ya se había expuesto como un embaucador ante sus propios votantes. Su campaña se sostuvo en la promesa de “fronteras cerradas”, pero ahora, según informes de Die Welt y otros medios alemanes, su postura ha cambiado: en lugar de un cierre absoluto, propone “rechazos temporales” hasta 2026. Un viraje oportunista para congraciarse con los mal llamados socialistas de Olaf Scholz, lo que ha desatado un profundo malestar dentro de su propio partido. El acaudalado Merz, se sabe bien, es xenófobo, racista y belicista, sello que lo marca y da confianza al grueso de la oligarquía europea.

Pero más allá de su inconsistencia, lo que Merz no disimula es su vínculo con los intereses de las élites financieras y militares. Es miembro de la Comisión Trilateral, el Atlantik-Brücke (Puente Atlántico) y la Deutsche Nationalstiftung (Fundación Nacional Alemana), organizaciones que orbitan en las esferas del poder oligárquico.Y otro “detalle”: fue presidente de la filial alemana de Black Rock desde el 2016 al 2020. Su victoria fue celebrada con entusiasmo por la Comisión Europea y, en particular, por su presidenta, Ursula von der Leyen.

En enero pasado, Angela Merkel ya lo había señalado por sus alianzas inquietantes. El 29 de ese mes, Merz presentó en el Bundestag un proyecto de ley para endurecer la inmigración, respaldado por Alternativa por Alemania (AfD) y el Partido Liberal Democrático (FDP). La iniciativa fue rechazada por un estrecho margen: 350 votos en contra frente a 338 a favor. El escándalo fue mayúsculo incluso en su propia tienda.

En su oportunismo y bravuconería, Merz se asemeja más a Trump de lo que podría admitir. Comparte con AfD mucho más de lo que lo separa de los socialdemócratas. No se ha alineado abiertamente con la llamada extrema derecha por táctica y conveniencia; sin embargo, camina sobre la cuerda floja. Si en esta ecuación hay otro extremista, es él. Se sirve de AfD como enemigo útil para vender la ilusión de que combate lo que es “ultra” y así embaucar a la socialdemocracia. Su estrategia es transparente: posar de “conservador centrista” mientras normaliza los discursos que dice combatir.

Es falso que el extremismo no haya ganado en Alemania. Lo ha hecho, pero con otro nombre y distinto envoltorio. Friedrich Merz no es más que la nueva fachada de una vieja amenaza: una derecha ácida, protofascista, que compite electoralmente y que se disfraza de moderación para instalarse en el poder. Su ascenso no es solo es un peligro para Alemania, sino un síntoma que fractura a Europa contra sus pueblos.

No sorprende que, en un país plagado de políticos embusteros, el este de Alemania haya volcado su voto en la AfD. En un mundo sin fronteras ideológicas, donde el desempleo devora, los salarios asfixian y los jóvenes miran un horizonte clausurado, los pueblos doblan su apoyo a quienes, al menos, los escuchan y canalizan sus múltiples iras. Pero esa voz que seduce suele ir acompañada de un enemigo a medida: los inmigrantes, chivos expiatorios de un desastre que no provocaron.

(*) Allen Pérez, Analista político