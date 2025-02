Europa cambia su postura hacia los activos rusos congelados

Bruselas, 25 Feb (Sputnik).- Entre los actores clave de Europa existen serias discrepancias en cuanto a la confiscación de los activos rusos congelados: mientras que unos están a favor de transferirlos directamente a Kiev, otros califican tal posibilidad de imprudente, aunque antes respaldaban la primera iniciativa casi unánimemente, reporta Politico.

La postura de los países bálticos y nórdicos es que el dinero, unos 300.000 millones de euros (unos 314.000 millones de dólares), debería entregarse de manera directa e inmediata a Ucrania. Esta idea la apoyan Polonia, la República Checa y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

No obstante, tales países como Alemania, Italia, Francia y España, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, forman el bando opuesto a esta iniciativa, temiendo que, al confiscar los fondos, la Unión Europea asustaría a los inversores internacionales y perdería su mayor ventaja en las posibles conversaciones de paz. «Si se descongelaran [los activos] y se los dieran a Ucrania, ya no los tendrían y no podrían usarlos como moneda de cambio«, apuntó un diplomático de la UE.

En este contexto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, opinó este lunes que nadie puede apropiarse de los activos rusos congelados, ya que esta medida contraviene el derecho internacional, y aunque pueden utilizar los ingresos, sería ilegal confiscar las propias reservas.

«Puedes quedarte con los beneficios de los activos congelados, pero no puedes quedarte con los activos en sí, porque eso no es respetar el derecho internacional, y nosotros queremos respetarlo», declaró Macron.

Asimismo, el mandatario francés indicó que los activos congelados de Rusia formarán parte de las negociaciones al final del conflicto entre Moscú y Kiev.

De igual modo, la propia Kallas admitió que las posibilidades de incautar los fondos rusos en un futuro próximo son escasas. «Necesitamos el apoyo de todos para esto. Hasta ahora no lo tenemos«, manifestó.

Según señala Politico, los países europeos se dan cuenta de que los miles de millones de dólares en activos rusos congelados les podrían brindar una influencia adicional sobre Moscú. «Si ellos [Rusia] definitivamente quieren recuperar el dinero, tienen que dar algo a cambio«, aseveró el informante del medio.

Por otra parte, los que están en contra de confiscar los activos sopesan usarlos para cubrir los costes para la reconstrucción de Ucrania. «Muchos están en contra del descongelamiento porque lo ven como dinero para la reconstrucción», dijo otro diplomático de la UE.