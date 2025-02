Costa Rica se une a la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad

San José, 26 Feb (Elpaís.cr).- El próximo 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha que busca generar conciencia sobre esta enfermedad y su impacto en la salud global.

Bajo el lema “Cambiando Sistemas, Vidas Más Saludables”, la Federación Mundial de Obesidad (FMO) enfatiza que la obesidad no es únicamente el resultado de hábitos individuales, sino que está influenciada por factores como los sistemas de salud, las políticas alimentarias y los entornos que dificultan su prevención y tratamiento.

La Dra. Ileana Chiari, Directora Médica de Novo Nordisk® CLAT, destacó que “por mucho tiempo, las personas con obesidad han sido culpadas por su condición, como si fuera simplemente un asunto de voluntad. Pero la obesidad no es una elección, ni se soluciona sólo con ‘comer menos y moverse más’. Es una enfermedad compleja, influenciada por múltiples factores que inciden en su desarrollo”.

La especialista subrayó la importancia de actualizar los métodos de diagnóstico para garantizar que los pacientes reciban una atención médica adecuada, libre de estigmas y barreras.

Un diagnóstico más allá del IMC

Tradicionalmente, el Índice de Masa Corporal (IMC) ha sido la herramienta principal para diagnosticar la obesidad. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que este criterio es insuficiente. La European Association for the Study of Obesity (EASO) ha desarrollado un nuevo enfoque denominado Modelo de Enfermedad Crónica Adiposa (ABCD), que propone una evaluación más integral. Este modelo incluye:

Componente Antropométrico: Analiza la distribución de la grasa corporal, especialmente la relación cintura-altura, que indica el riesgo de enfermedades cardiometabólicas.

Componente Clínico: Evalúa cómo el exceso de grasa afecta órganos y funciones vitales.

Inclusión de personas con IMC inferior: Personas con un IMC de 25-30 kg/m² (considerado sobrepeso) pero con aumento de grasa abdominal ya presentan riesgos significativos.

El Dr. Eric Pasco, Gerente Médico para la unidad de obesidad de Novo Nordisk® CLAT, explicó que “la obesidad es una enfermedad compleja que requiere una evaluación detallada. No se trata solo del peso, sino de cómo y dónde se acumula la grasa en el cuerpo. Diversas investigaciones proponen incluir valoraciones físicas, funcionales y psicológicas para un análisis más preciso”.

Obesidad: una enfermedad crónica con múltiples complicaciones

Una publicación reciente en The Lancet Diabetes & Endocrinology respalda esta visión, señalando que la obesidad no debe considerarse solo como un exceso de grasa, sino como una enfermedad crónica que afecta órganos y sistemas, con posibles complicaciones como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 e insuficiencia renal. El estudio propone clasificar la obesidad en dos categorías:

Obesidad preclínica: Exceso de grasa sin manifestaciones evidentes en la salud, pero con riesgo incrementado de desarrollar otras enfermedades.

Obesidad clínica: Cuando el exceso de grasa afecta la función de órganos, generando problemas metabólicos, cardiovasculares y limitaciones físicas.

La Dra. Chiari recalcó que “la obesidad es una enfermedad crónica y progresiva que requiere un manejo médico. Con las herramientas adecuadas para un diagnóstico preciso y un acceso oportuno al tratamiento integral, podemos mejorar la calidad de vida de quienes la viven, y a su vez reducir los riesgos asociados”.

Plataforma de apoyo para pacientes

Para quienes buscan orientación médica especializada en el manejo del sobrepeso o la obesidad, la plataforma tuexpertoenobesidad.com permite conectar a las personas con profesionales de la salud en su región de forma gratuita y rápida. Este recurso busca facilitar el acceso a tratamientos integrales y personalizados, contribuyendo a un enfoque más humano y efectivo en la lucha contra esta enfermedad.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el llamado es claro: cambiar los sistemas para transformar vidas, reconociendo la obesidad como una enfermedad compleja que requiere atención médica, políticas públicas y un enfoque libre de estigmas.