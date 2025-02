El presidente de Irán no descarta la reanudación de negociaciones con EEUU

Teherán, 27 feb (Sputnik).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ve posible reanudar las negociaciones con Estados Unidos, pero al mismo tiempo advirtió que su país no lo hará en condiciones desfavorables, informó el servicio de prensa presidencial.

«Algunos dicen que no tenemos otra opción que sentarnos a la mesa de negociaciones (con Washington). No hemos dicho que no entablaríamos negociaciones, solo hemos señalado que no íbamos a postrarnos ante los bandidos», declaró el mandatario iraní.

Pezeshkian expresó su convicción de que para Teherán no sería lógico primero deponer las armas y luego comenzar a negociar, esperando un ataque enemigo en cualquier momento.

La víspera, el canciller iraní, Abbas Araghchi, manifestó en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que su país no negociará un acuerdo nuclear con EEUU mientras éste implemente una política de máxima presión contra Irán.

En 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania– firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y comenzó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.

Un año después, Teherán respondió con una reducción gradual del cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del PAIC, renunciando, en particular, a las limitaciones en las investigaciones nucleares y en el nivel de enriquecimiento del uranio.

En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron en Viena negociaciones para restablecer el pacto nuclear, pero en marzo de 2022 las consultas se estancaron y desde entonces no se han retomado. (Sputnik)