La canonización del ‘médico de los pobres’ convierte un templo caraqueño en una fiesta de fe

Caracas, 27 Feb (Sputnik).- Todos coinciden en una afirmación: el beato José Gregorio Hernández, el primer venezolano que será canonizado por el papa Francisco, les hizo un milagro.

Aunque el 9 de enero de 2020, la Comisión de Médicos de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano aprobó el único milagro que se le atribuye a la intercesión de Hernández, sus devotos dan testimonio de sanaciones milagrosas que ocurrieron tras encomendarse al médico venezolano, fallecido el 29 de junio de 1919.

La iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, ubicada en la parroquia del mismo nombre, en Caracas, dejó de lado la solemnidad de las ceremonias eclesiásticas para celebrar con júbilo y música la firma del decreto que autoriza la canonización de José Gregorio Hernández, reconocido como el ‘médico de los pobres’, por parte del sumo pontífice.

El templo católico, cuya construcción comenzó en el siglo XVIII, alberga desde 1975 los restos de llamado ‘medico de los pobres’. Aunque no tenía un altar por no ser santo, ocupaba un lugar sencillo que era visitado por decenas de fieles cada día. Décadas después, en 2020, se hizo una exhumación, necesaria para su beatificación, y se extrajeron reliquias que fueron al Vaticano y a la Diócesis y Arquidiócesis de Caracas.

Una fiesta

La nave central y los laterales de la iglesia La Candelaria estaban repletas de personas que aplaudían con emoción cada vez que el sacerdote mencionaba al beato, también conocido como ‘Goyito’, diminutivo de Gregorio. La alegría de los presentes se manifestaba en sus oraciones, sus vivas y sus canciones. El templo era una fiesta.

Los fotógrafos de distintos medios nacionales e internacionales se movían con destreza entre los espacios libres para captar las imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Las personas, sumidas en su algarabía, se dejaban hacer retratos mientras sostenían estampitas, cuadros o figuras de José Gregorio Hernández. A las afueras del templo también se agolpaban quienes no pudieron entrar, que escuchaban la misa con atención.

Rosa Terán viajó casi dos horas desde Fila de Mariches, en el municipio Sucre del estado Miranda, para llegar a la iglesia y «cumplirle» a José Gregorio. Cuenta que el beato le hizo el milagro de sanar a su hijo, que estuvo gravemente enfermo en su niñez. Del mismo modo, sostiene que superó dos procesos de cáncer tras pedirle al ‘médico de los pobres’ por su curación. «Estoy sana, limpia y pura«, añade.

Más testimonios de curación

Con un cuadro del beato en las manos, Edna Vera, ecuatoriana con 30 años en Venezuela, dice que es devota de José Gregorio porque le ha hecho dos milagros. En las dos oportunidades, según refiere, ha sentido el poder sanador de sus manos y ha visto su estampa con un sombrero negro y bata blanca.

El caso de Ana Mijares está recogido en el libro de los milagros de la Iglesia católica venezolana. Según relata la integrante de la Fundación Gregoriana de Venezuela, antes de ser intervenida quirúrgicamente, se puso una estampita del beato en su espalda y les pidió a los médicos que hicieran una pequeña oración junto a ella.

Según asegura, antes y después de ser operada, «salió» de su cuerpo porque sufrió dos paros respiratorios. En ambas ocasiones, explica, vio apariciones, entre ellas, una que atribuye a José Gregorio. En esas ocasiones, asegura que le dijeron que todo iba a estar bien y que aún no era su tiempo. Su historia clínica y vivencial, según Últimas Noticias, está registrada en los archivos del hospital.

«Esto para mí ha sido maravilloso, me llena de regocijo. De donde me llaman, acudo a dar mi testimonio. Me llena de energía porque sé que José Gregorio fue santo hace mucho tiempo y hoy le dan su partida de nacimiento, hoy le dan su certificado», expresó.

Música para ‘Goyito’

Al templo caraqueño llegan personas con pequeñas historias de milagros que atribuyen a José Gregorio. Nereida Petit de Altana, al hablar, hace recordar la frase: «Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas», de Santa Teresa de Ávila.

«Me duele algo y agarro la estampa de José Gregorio, me la pongo donde siento el dolor y se me quita todo. Es más, duermo con ella en el bolsillo de mi pijama. Él fue el santo de mi familia, de mis ancestros. Crecí con esa devoción», dice entre lágrimas.

Alberto Rodríguez Rodríguez se acercó a la iglesia con un cuatro venezolano. Después de saber la noticia de José Gregorio, dejó su lugar de trabajo, fue a su casa para buscar el instrumento musical y salió corriendo al templo.

Al igual que los otros testimonios, el también refiere que recibió un milagro del beato. Según sus palabras, su corazón estaba muy deteriorado y ameritaba una compleja intervención para reconstruirlo. Mientras esperaba para hacerse unos exámenes previos, comenzó a sentirse mal.

«Sentí que se me fue el mundo, me sentí frío y empecé a sudar. Eso duró más o menos un minuto», recordó. No obstante, afirma que al cabo de un rato empezó a sentirse bien e hizo sin problema una ergometría, que es una prueba de esfuerzo físico para ver el funcionamiento del corazón.

Al llevarle los resultados al especialista, los comparó unos exámenes previos y el doctor, asombrado, solo pudo preguntarle: «¿Qué haces tú aquí?».

Alberto, a las afueras del templo, toca su cuatro y le canta una canción a José Gregorio para expresar su agradecimiento por ser el «fiel amigo y eterno protector del pueblo venezolano». (Sputnik)