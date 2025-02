Putin: Nuestros combatientes crearon las condiciones para resolver la crisis ucraniana

Moscú, 27 Feb (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó este jueves las acciones del Ejército ruso que condujeron al comienzo de las conversaciones entre Moscú y Occidente. Las declaraciones del mandatario se produjeron en una reunión de la junta directiva del Servicio Federal de Seguridad del país (FSB, por sus siglas en ruso).

«Los cambios dinámicos que se producen hoy en el panorama internacional son en gran parte resultado del coraje y la resiliencia de nuestras Fuerzas Armadas, nuestros héroes. Fueron ellos, con su valor, con sus victorias diarias, quienes crearon las condiciones para el inicio de un diálogo serio, un diálogo sobre una solución fundamental a la crisis ucraniana y a otras crisis», manifestó el líder ruso.

«Los primeros contactos con la nueva Administración estadounidense suscitan ciertas esperanzas«, continuó Putin. «Existe una actitud recíproca para trabajar en la restauración de las relaciones interestatales y en la solución gradual del colosal volumen de problemas sistémicos y estratégicos acumulados en la arquitectura mundial. Fueron precisamente estos problemas los que en un momento provocaron la crisis ucraniana y otras crisis regionales», detalló.

A continuación, Putin reiteró que se trata de crear «un sistema que realmente garantice el equilibrio y la consideración mutua de los intereses del sistema indivisible de seguridad europea y global, y a largo plazo, cuando la seguridad de algunos no se puede garantizar a expensas o en daño de la seguridad de otros». «Ciertamente, no a nuestras expensas, no a expensas de Rusia», enfatizó.

«Entendemos que no todos están satisfechos con la reanudación de los contactos ruso-estadounidenses. Algunas élites occidentales todavía están decididas a mantener la inestabilidad en el mundo. Y estas fuerzas intentarán perturbar o comprometer el diálogo que ha iniciado», señaló el mandatario. «Debemos tener esto en cuenta y utilizar todas las capacidades de los servicios diplomáticos y especiales para frustrar tales intentos», dijo.

«Y lo más importante para nosotros es defender firmemente nuestros intereses nacionales, la soberanía, la vida y la libertad de nuestros ciudadanos ante cualquier amenaza», afirmó Putin.

En el mismo contexto, el líder ruso destacó la importancia de que los socios actuales de Moscú «demuestren pragmatismo, una visión realista de las cosas y rechacen muchos de los estereotipos de las llamadas reglas y clichés ideológicos mesiánicos de sus predecesores, que en realidad llevaron a la crisis de todo el sistema de relaciones internacionales».

«Vemos esto: la propia comunidad occidental también ha comenzado a desmoronarse desde dentro. Prueba de ello son los problemas que afectan a las economías de muchos países occidentales y a su política interna. Todos lo vemos, y se evidencia especialmente en el curso de los acontecimientos políticos internos en estos países», dijo. (Sputnik)