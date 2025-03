Cuando la mediocridad y corrupción se licuan

En momentos en que la corrupción (visible desde hace muchos años), se encuentra en auge, es importante tomar consciencia en cuanto a que normalmente los esfuerzos hacen referencia a la punta del iceberg, cuando en realidad los cimientos de este fenómeno se encuentran también en organizaciones gremiales que, lejos de actuar conforme a derecho, alerta ver cómo y a pesar de representar el respeto por el ordenamiento, se alejan de él.

El pasado 22 de enero EL OBSERVADOR, publicó un artículo relacionado con la destitución del Comité a cargo del Examen de Excelencia Académica del Colegio de Abogados, destitución que tiene como raíz la oposición de bajar la nota del examen escrito y, recientemente destituyeron también a los colaboradores que fungían como pares de los especialistas del Comité, después de invitarlos a un burdo almuerzo para conocer a los nuevos miembros de este.

Lo cierto es que algunos de los pares se opusieron también a disminuir la nota del examen por lo que a continuación se explica y que parece no han querido exponer a la luz por parte de la Junta Directiva.

La nota del examen escrito no tiene base 100, tiene base 90, porque el Colegio decidió regalar un 10% de la nota con solo llevar el curso de Deontología, de ahí que ya no se realizan preguntas sobre este curso, por ello cuando se les solicita obtener un 80 de nota mínima en el examen escrito se debe a que 80 sobre base 90 corresponde a una nota de 72, al sumarle el 10% que obtienen gratuitamente, tendrían un global de 82.

La excusa de la Junta Directiva es que se baja la nota a 70 porque es lo mínimo que se pide en cualquier centro de estudios, cuando lo cierto es que ese 70 mínimo que ahora pretenden pedir corresponde en realidad a un 63 de nota que, al sumarle el 10% que se regala por el curso de Deontología suma 73. La realidad aquí se impone, se les está pidiendo un rendimiento exiguo al que se someten inclusive a las personas menores de edad en la escuela y el colegio.

Sumado a esto los miembros del actual comité, escogidos a dedo; no solamente no cumplen con los requisitos del artículo 15 del Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica, sino que dos de ellos están vinculados con Universidades privadas, uno inclusive es el Decano de la Facultad de Derecho de La Salle, con parientes que no han pasado el examen, de ahí la urgencia de hacerlo retroactivo.

Sin embargo, hay un escenario interesante y que puede responder este descaro irreverente y violatorio en todo lo actuado ¿Será que el ofrecimiento de ayuda a quienes no están preparados para pasar el examen se debe a las próximas elecciones en diciembre para escoger a los miembros de Junta Directiva del Colegio?

Una inquietud que plasmo de un agremiado interesado, donde la AI supuestamente llenará esa falta de capacidad e intelecto, a esos conectados “improvisados”. Veremos.

(*) Juan Huezo Zúñiga, Costarricense interesado.