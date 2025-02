Zelenski «no es un hombre que quiere hacer la paz», afirma Trump

Washington, 28 Feb (Sputnik).- Vladímir Zelenski sobreestimó sus capacidades y no parece un político dispuesto a hacer las paces con Rusia, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, al comentar su reunión con el líder del régimen ucraniano este viernes.

«Hoy nos hemos reunido, como saben, con el presidente Zelenski, y yo diría que no ha ido precisamente bien para él. Creo que se excedió mucho», comentó Trump a los periodistas.

«No estamos buscando a alguien que va a contratar a una potencia fuerte y luego no hace la paz porque se siente envalentonado. Y eso es lo que vi que estaba pasando», precisó el presidente.

Aseguró que EE.UU. está buscando la paz «y no una guerra de 10 años de duración, ni juegos», mientras que Zelenski dio la impresión de estar buscando algo que él no quiere.

«Está buscando seguir y luchar, luchar, luchar. Y nosotros queremos acabar con las muertes», explicó el inquilino de la Casa Blanca.

Zelenski, sostuvo Trump, «no quiso hacer nada sobre el alto el fuego», que «podría tener lugar inmediatamente».

Preguntado sobre qué debe hacer Zelenski para restablecer negociaciones con él, Trump contestó: «Tiene que decir: ‘Quiero hacer las paces’. No tiene que pararse ahí y hablar sobre Putin esto, Putin lo otro, todas cosas negativas».

Trump aseguró que, al igual que él, también el presidente ruso busca el cese de hostilidades. «Quiero la paz inmediata. El presidente Putin va a querer hacer y quiere hacer, quiere poner fin [al conflicto]», dijo.

Refiriéndose de nuevo a Zelenski, comentó: «Y han visto ustedes lo que yo he visto hoy. Este es un hombre que quiere que nos comprometamos y sigamos luchando. Y no lo vamos a hacer. No por ese país».

Elon Musk asegura que Zelenski se autodestruyó

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, provocó que la sociedad estadounidense se generara una mala imagen de él, consideró Elon Musk, multimillonario y director del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de EEUU (DOGE, siglas en inglés), tras la fallida reunión entre el líder ucraniano y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.