Un debilitamiento de la circulación océanica puede costar billones de euros

Madrid 1 Mar. (EUROPA PRESS) – Un debilitamiento de la corriente oceánica del Atlántico Norte que caldea Europa podría generar costos a largo plazo de varios billones de euros para el año 2100, según un estudio de la Universidad de Hamburgo y el Instituto Max Planck de Meteorología,

La Circulación de Vuelco Meridional Atlántica (AMOC por sus siglas en inglés) transporta agua caliente hacia el norte desde los trópicos y agua fría hacia el sur, actuando como un «radiador» para el clima de Europa.

Hasta hace poco, la investigación económica ha considerado que un debilitamiento de la CMA era beneficioso, ya que enfriaría el hemisferio norte en períodos de calentamiento global.

«Pero un debilitamiento de la AMOC aceleraría aún más el cambio climático», explica en un comunicado el coautor y economista climático Felix Schaumann, candidato a doctor en Economía de la Sostenibilidad en la Universidad de Hamburgo y el Instituto Max Planck de Meteorología y coautor del estudio, que acaba de publicarse en la revista „Proceedings of the National Academy of Sciences“

Se subestimaron los efectos

Cuando el hielo del Ártico se derrite, enormes cantidades de agua dulce fluyen hacia el océano. El agua del mar se diluye y se vuelve menos salina, lo que reduce su densidad y hace que se hunda más lentamente, y que probablemente ralentice la AMOC. Ahora, Schaumann y su colega Eduardo Alastrué de Asenjo, del Instituto Max Planck de Meteorología y del grupo de Modelización del Clima de la Universidad de Hamburgo, han confirmado: como resultado de este proceso, se transporta menos CO2 desde la superficie del océano a las profundidades. Más CO2 permanece en la atmósfera, lo que acelera el calentamiento global.

Nuestros hallazgos indican que los estudios anteriores sobre el debilitamiento de la AMOC probablemente subestimaron los impactos económicos“, dice Schaumann. En términos globales, la aceleración del cambio climático produciría fenómenos meteorológicos más frecuentes y extremos, como olas de calor, sequías e inundaciones, lo que llevaría a un aumento del coste social del carbono. Este coste representa el daño causado por las emisiones adicionales de CO2, y el aumento del coste social del carbono podría compensar los beneficios económicos del enfriamiento que acompaña a una AMOC más débil.

Modelo climático y económico

Los hallazgos se basan en un modelo climático global en combinación con un modelo económico que estima los costes económicos a lo largo de diferentes escenarios de emisiones de CO2. Utilizando este enfoque, los expertos crearon un primer escenario basado en la evolución del CO2 sin ningún efecto relacionado con la AMOC, y un segundo, que reflejaba varios grados de debilitamiento. Esto les permitió establecer una conexión directa entre la fuerza de la AMOC y la cantidad de carbono que el océano global puede absorber.