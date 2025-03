Voces por Palestina en los Oscar piden parar la masacre

Los Ángeles, EEUU, 2 mar (Prensa Latina) Cuando hoy se anunció el Oscar para “No Other Land” en la ceremonia de los premios de la Academia en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, sus realizadores alzaron sus voces por Palestina.

Ante el repleto auditorio, el director palestino Basel Adra, pidió el fin de la masacre de su pueblo. “Hace dos meses me convertí en padre y mi esperanza es que mi hija no tenga que vivir la misma vida que yo estoy viviendo ahora”, expresó al exhortar al mundo “que tome acciones serias”.

Junto a él estaba Yuval Abraham, israelí y codirector de la cinta, quien se hizo eco del sentir de Adra.

“Cuando veo a Basel, veo a mi hermano, pero no vivimos de la misma forma”, confesó.

“Vivimos en un régimen en el que yo soy libre bajo la ley civil y Basel está bajo leyes militares que destruyen su vida”, añadió.

Mientras, el Oscar a mejor cortometraje documental es para “The Only Girl in the Orchestra”.

Entretanto, “Dune: Part Two” obtuvo dos Oscar seguidos en mejores efectos visuales y mejor sonido. Además Camille, logró la estatuilla por mejor canción original atribuida a “El Mal” de la película “Emilia Pérez”.

Ella, que cantó un fragmento del tema a capella sobre el escenario, dijo que escribió la canción junto a Clément Ducol, su compañero de vida.

Este año el presentador de la ceremonia es el carismático comediante Conan O’Brien y entre las celebridades que pasaron por el escenario para dar a conocer a los premiados están Harrison Ford, Gal Gadot, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Oprah Winfrey,Whoopi Goldberg, Penélope Cruz, Selena Gómez, y otros.