China refuta falsas acusaciones de Rubio

Beijing, 3 mar (Xinhua) — China deplora enérgicamente y se opone firmemente a las declaraciones recientes del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, impregnadas de la mentalidad de la Guerra Fría y llenas de mentiras y falsas acusaciones, y ha presentado gestiones solemnes a la parte estadounidense, dijo hoy lunes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El portavoz Lin Jian hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa diaria en respuesta a una pregunta sobre las declaraciones de Rubio, quien culpó a China sobre cuestiones de Taiwán, economía y comercio, COVID-19 y asuntos del Indo-Pacífico durante una entrevista reciente con un medio de comunicación estadounidense.

Únicamente existe una sola China en el mundo, Taiwan es una parte inalienable de China y el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legal que representa a toda China: este es el statu quo verdadero en el estrecho de Taiwan, expresó Lin.

Al señalar que la cuestión de Taiwán es la más crucial, sensible y explosiva en las relaciones entre China y Estados Unidos, Lin afirmó que si Estados Unidos no quiere desencadenar una confrontación, debe dejar de cruzar o pisotear la línea roja de la cuestión de Taiwán.

Lin indicó que las guerras comerciales y arancelarias no tienen ningún vencedor. Los intentos de Estados Unidos de politizar y convertir en armas las cuestiones comerciales y económicas, imponer alzas de aranceles a las importaciones chinas con el pretexto del fentanilo y erigir bloqueos a su comercio, inversión y cooperación económica normales con China sólo perjudicarán a sus propios intereses económicos y su credibilidad internacional.

El portavoz añadió que China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para abordar las preocupaciones de la otra parte mediante el diálogo y las consultas basados en la igualdad y el respeto mutuo, y que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos.

Lin indicó que el rastreo de los orígenes del COVID-19 es una cuestión científica seria y que es «sumamente improbable» que la pandemia fuera causada por una fuga de laboratorio. Esa fue la conclusión autorizada a la que llegaron los expertos de la misión conjunta entre la OMS y China después de sus visitas de campo al laboratorio en Wuhan y de la comunicación estrecha con investigadores. Estados Unidos debe dejar de inmediato de levantar calumnias contra China y de utilizarla como chivo expiatorio.

Lin dijo que Asia-Pacífico es un referente en la cooperación y desarrollo, no un tablero de ajedrez para la rivalidad geopolítica. Estados Unidos no debe proyectar su propia mentalidad hegemónica sobre China.

«Los intentos de avivar la confrontación de bloques en Asia-Pacífico van en contra de la tendencia de los tiempos y contravienen la aspiración común de los países de la región», afirmó Lin, y agregó que estas acciones no obtendrán ningún apoyo y estarán condenadas al fracaso.

El portavoz indicó que una mentira dicha mil veces no puede convertirse en realidad, que el mundo no será engañado por esa difamación infundada contra China y que la diplomacia de megáfono no es benéfica para las relaciones entre China y Estados Unidos.

China estará comprometida a considerar y desarrollar relaciones con Estados Unidos teniendo como base los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de ganancia compartida, y también defenderá firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo nacionales, concluyó Lin.