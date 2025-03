Presidente de Colombia anuncia plan de erradicación de cultivos de coca

Bogotá, 4 mar (Sputnik).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el lunes durante el consejo de ministros que el Gobierno ejecutará un nuevo plan para erradicar 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, basado en pagos por erradicación voluntaria y sin recurrir a la aspersión aérea con glifosato.

«Esos decretos ya están en plena ejecución. Pero este que vamos a analizar hoy (por el lunes) concentra y condensa lo que queremos. ¿Qué queremos? Erradicar cultivos de hoja de coca. 25.000 hectáreas como objetivo», afirmó el mandatario.

El jefe de Estado subrayó que el método tradicional de fumigación con glifosato está prohibido por la Constitución y reiteró su posición en contra de esta práctica.

«No lo vamos a hacer por los métodos tradicionales de fumigación. Está prohibida por la Constitución, en mi opinión es inconstitucional, no solamente ilegal y no vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino a buscar una alianza con el campesinado del Catatumbo fundamental para que el Catatumbo progrese y sea una región tranquila», explicó Petro.

El programa se basará en pagos directos a los campesinos que erradiquen voluntariamente los cultivos, asegurando que la destrucción de las plantas incluya la raíz para evitar su regeneración.

«El método que vamos a utilizar se llama pagos por erradicación voluntaria de cultivos. Los cultivos no son hoja de coca. Cultivos no es cortar la mata dejando la raíz enterrada. No sirve. Pagar por la erradicación de cultivos es toda la mata incluida sus raíces», detalló el presidente.

El esquema de pagos, cuyo monto por tonelada será determinado por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), busca corregir los errores del plan anterior implementado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).

«Se pagará de acuerdo con unos precios por tonelada, etcétera, que establecerá carga del PNIS, programa fracasado del gobierno Santos», puntualizó.

La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, es una de las zonas con mayor presencia de cultivos de hoja de coca en el país y ha sido históricamente afectada por la violencia derivada del narcotráfico y la presencia de grupos armados. (Sputnik)