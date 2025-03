Zelenski no quiere la paz mientras tenga el apoyo de EEUU, asegura Trump

Washington, 3 mar (Sputnik).- Las declaraciones del presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, sobre un fin muy lejano del conflicto con Rusia evidencian que no desea una paz mientras cuenta con el apoyo de Washington, afirmó este lunes el mandatario de EEUU, Donald Trump.

«Este tipo (Zelenski) no quiere que haya paz mientras tenga el apoyo de EEUU y, Europa, en la reunión que tuvieron con Zelenski, declaró rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin EEUU. Probablemente no haya sido una gran declaración en términos de demostración de fuerza contra Rusia. ¿En qué están pensando?», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El pasado viernes, luego de una discusión entre ambos que frustró la firma de un acuerdo para la explotación de minerales de tierras raras en Ucrania, Trump aseguró que Zelenski no estaba dispuesto a buscar la paz, y descartó toda posibilidad de victoria para Kiev sin el apoyo de Washington.

Trump advirtió que su país no tolerará por mucho más tiempo declaraciones como la recién realizada por el mandatario ucraniano, Vladimir Zelenski, quien afirmó que el fin de la guerra con Rusia está «muy, muy lejos».

Zelenski viajó de EEUU a Reino Unido, donde el pasado 2 de marzo tuvo lugar una cumbre de líderes para debatir la situación en Ucrania y la seguridad colectiva europea.

Los participantes en dicha cumbre acordaron invertir más en su propia defensa y aumentar el apoyo militar a Ucrania, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió «un rearme urgente de Europa».

Antes de viajar a Kiev, Zelenski declaró que un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia estaba aún «muy, muy lejos», y agregó que espera seguir recibiendo apoyo estadounidense a pesar de sus recientes encontronazos con Trump, quien lo llamó incluso «dictador sin elecciones». (Sputnik)