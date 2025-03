EEUU sigue cancelando visas por tecnología 5G de Huawei

San José, 4 Mar. (Elpaís.cr).- En un hecho que ha generado controversia y debate político en Costa Rica, el gobierno de Estados Unidos habría cancelado las visas de entrada a ese país a varios funcionarios y exfuncionarios públicos costarricenses, así como al apoderado generalísimo de la empresa Huawei en el país, Yang Peng.

Entre los afectados se encuentran diputados, sindicalistas y altos cargos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en lo que algunos han calificado como una medida de represalia por las objeciones al decreto de ciberseguridad que excluye a empresas chinas de la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica.

Carlos Stradi: “No me intimida”

Carlos Stradi, presidente del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE) y miembro del Sindicato de Ingenieros del ICE (Siice), reaccionó con ironía al conocer que su nombre estaría en la lista de personas a las que se les habría negado la entrada a Estados Unidos.

Stradi aseguró a medios locales que no ha tenido visa “por años” y que no tiene interés en viajar a ese país. “No sé qué están logrando con esto, las medidas que llevamos van a seguir, no vamos a claudicar”, afirmó.

Stradi vinculó esta medida con el decreto de ciberseguridad, que ha sido ampliamente cuestionado en la Asamblea Legislativa.

El FIT-ICE ha presentado recursos legales para suspender este decreto, argumentando que pone en desventaja a la marca kölbi del ICE frente a sus competidores, Liberty y Claro, que avanzan más rápido en la implementación del 5G sin las mismas restricciones.

“En lugar de ir directamente contra la representación que tengo, se van a nivel personal como una forma de intimidación”, señaló Stradi, aunque insistió en que no se siente intimidado.

El impacto en el ICE y la tecnología 5G

El decreto de ciberseguridad, que excluye a empresas chinas como Huawei de la implementación de la tecnología 5G, ha sido un tema de intenso debate en Costa Rica. Sofía Machuca, auditora general del ICE, advirtió el pasado 8 de enero que, de no implementarse el 5G, la operadora estatal de telecomunicaciones quedaría fuera del mercado para 2026.

“Con lo que vimos y el avance que tiene la competencia, nosotros para el 2026 ya estaríamos fuera del mercado, no seríamos competitivos”, declaró Machuca ante los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.

Stradi y otros sindicalistas han insistido en que el decreto no solo afecta al ICE, sino que también tiene implicaciones políticas y económicas más amplias. “Uno pensaría que es parte de la estrategia que se ha seguido desde el Ejecutivo para tratar de implementar unos temas que han sido ampliamente cuestionados en la Asamblea Legislativa”, afirmó Stradi.

Diputados afectados

La cancelación de visas no se limita a funcionarios del ICE. Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), confirmó que también le fue retirada la visa estadounidense.

Nicolás se une a las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba, del Partido Liberal Progresista (PLP), a quienes se les cancelaron las visas hace dos semanas.

Nicolás expresó su sorpresa ante la decisión, recordando que durante tres años mantuvo una relación cercana con la exembajadora de Estados Unidos, Cynthia Telles, para trabajar en temas importantes para la provincia de Puntarenas, que representa.

“Es difícil no pensar que esta decisión pudo haberse visto influenciada por alguna solicitud de la administración Chaves Robles, quien frecuentemente pone en evidencia que a toda costa ha buscado silenciar a quienes pensamos diferente a ellos”, declaró Nicolás en un comunicado.

El diputado también negó que su reunión con Henry Ren, un alto cargo de Huawei, tuviera relación con los contratos de 5G.

Explicó que el encuentro se dio en el contexto de una investigación sobre presuntas irregularidades en Radiográfica Costarricense (Racsa), que adjudicó un contrato de $25 millones a la empresa Datasys Group S.A. para implementar redes empresariales de 5G, superando ocho veces el presupuesto inicial.

Reacciones políticas y diplomáticas

Miguel Guillén, secretario general del PLN, calificó la cancelación de la visa de Nicolás como “un acto de represalia que atenta contra los principios de respeto mutuo entre naciones soberanas”.

Guillén añadió que “nuestra dignidad nacional nunca estará en venta y nuestro compromiso con la democracia no se somete a presiones externas”.

Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves confirmó que la lista de funcionarios afectados incluye a seis personas, entre ellos dos exgerentes de Telecomunicaciones del ICE, Jaime Palermo y Carlos Luis Mecutchen; un exjefe de la División de Desarrollo y Construcción de Red del ICE, Douglas Quesada; y la auditora general del ICE, Sofía Machuca.

La medida se produce semanas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtiera sobre “consecuencias” para funcionarios considerados un riesgo para la ciberseguridad.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que la cancelación de visas esté directamente relacionada con el caso Huawei y el decreto de ciberseguridad, las declaraciones de los afectados sugieren una conexión.

¿Intimidación o represalia?

Stradi y otros afectados han interpretado la cancelación de visas como una forma de intimidación. “Dentro del ecosistema que maneja los Estados Unidos, uno es totalmente imperceptible. La visibilidad tuvo que habérsela dado alguien, en este caso es el Ejecutivo”, reflexionó Stradi.

Añadió que estas medidas comenzaron cuando se plantearon objeciones al decreto de ciberseguridad, lo que sugiere una conexión directa entre ambos hechos.

A pesar de las presiones, Stradi aseguró que el FIT-ICE continuará luchando contra el decreto.

“Seguimos adelante al 100%, no bajamos el acelerador”, afirmó. Por su parte, Nicolás y otros diputados han reiterado su compromiso con la democracia y la soberanía nacional, rechazando lo que consideran una injerencia externa en los asuntos internos del país.

La cancelación de visas a funcionarios costarricenses por parte del gobierno de Estados Unidos ha abierto un nuevo capítulo en las tensiones políticas internas, en un contexto marcado por el debate sobre el decreto de ciberseguridad y el papel de empresas chinas como Huawei en la implementación del 5G en Costa Rica.

Mientras los afectados denuncian intimidación y represalias, el gobierno costarricense enfrenta el desafío de equilibrar sus relaciones internacionales con la defensa de sus intereses nacionales.

Lo que está claro es que este episodio ha dejado en evidencia las complejidades de la geopolítica en la era de la tecnología 5G y la ciberseguridad, han señalado analistas políticos costarricenses.