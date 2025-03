Trump defiende sus políticas ante el Congreso de EEUU

Washington, 4 Mar. (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió este martes a las dos cámaras del Congreso del país norteamericano. «EE.UU. ha vuelto», comenzó su discurso el mandatario estadounidense, declarando que su Administración ha sido capaz de lograr más «en 43 días que otras administraciones durante cuatro o incluso ocho años».

«El sueño americano es más grande que nunca«, añadió.

Cuando Trump recordó que había ganado durante las presidenciales los siete estados indecisos y el voto popular, la Cámara estalló en caos cuando un miembro demócrata le abucheó, y los miembros del Partido Republicano le contestaron a gritos.

El representante demócrata Al Green, de Texas, fue escoltado hasta fuera de la cámara tras interrumpir el discurso y negarse a seguir las instrucciones de guardar silencio y sentarse.

Al continuar, el republicano señaló que desde que ha vuelto a la Casa Blanca ya ha firmado casi 100 órdenes ejecutivas y ha tomado más de 400 acciones ejecutivas.

«Se trata de un récord para restaurar la cordura, la seguridad, el optimismo y la prosperidad en todo nuestro maravilloso país», dijo.

«Un desastre económico y una pesadilla inflacionista»

Al mismo tiempo, calificó al exinquilino de la Casa Blanca Joe Biden como el «peor presidente de la historia de Estados Unidos» y criticó a los demócratas que no están dispuestos a apoyar sus iniciativas.

«Miro a los demócratas que tengo delante y me doy cuenta de que no tengo nada que decir para hacerles felices o para que se levanten, sonrían y aplaudan. Puedo encontrar una cura para una enfermedad terrible, detener los crímenes, y esta gente no se levantará ni aplaudirá pase lo que pase. Es muy triste, no tiene por qué ser así», apuntó.

Indicó que por cada nuevo reglamento que se exija en EE.UU., se cancelarán 10 antiguos.

El presidente afirmó que heredó «un desastre económico y una pesadilla inflacionista» de la administración anterior. Según él, para luchar contra la inflación, las autoridades estadounidenses se proponen reducir el coste de la energía y poner fin al «descarado despilfarro de dinero» de los contribuyentes.

Un presupuesto federal equilibrado

En este contexto, Trump destacó el trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU., liderado por Elon Musk, y presentó a los legisladores los ‘hallazgos’ del organismo sobre el gasto público.

Así, mencionó ocho millones de dólares para promover el movimiento LGBT* en Lesoto, 32 millones de dólares para promover valores «de izquierdas» en Moldavia, 20 millones para ‘Barrio Sésamo’ en Oriente Medio, entre otros gastos.

Trump ha prometido que EE.UU. tendrá un presupuesto federal equilibrado por primera vez en el nuevo milenio y anunció una serie de medidas. Para luchar contra la inflación, el Gobierno republicano reducirá el coste de la vida de los ciudadanos, incluido el coste del combustible.

Además, se reducirán los impuestos y se concederán desgravaciones del 100 % para la producción nacional y todas las manufacturas. Al mismo tiempo, los fabricantes extranjeros se enfrentarán a aranceles «bastante elevados», a menos que fabriquen su producto en Estados Unidos. Para los inversores, pronto habrá una «tarjeta dorada» de cinco millones de dólares. «Es como una tarjeta verde, pero mejor», señaló.

Aranceles recíprocos

Trump, amenazó con aplicar a partir del próximo 2 de abril nuevas tarifas recíprocas a productos de varios países y argumentó a favor de su política arancelaria, diciendo que tanto amigos como enemigos imponen aranceles al país norteamericano.

«El 2 de abril entran en vigor los aranceles recíprocos, y todo lo que nos cobren otros países, nosotros se lo cobraremos a ellos», enfatizó Trump.

«Eso es recíproco. De ida y vuelta. Lo que ellos nos cobren de impuestos, nosotros se lo cobraremos a ellos», dijo.

«Si usted no fabrica su producto en Estados Unidos, bajo la Administración Trump pagará, sin embargo, un arancel, y en algunos casos uno bastante grande», dijo.

«Otros países han usado aranceles contra nosotros durante décadas y ahora nos toca a nosotros empezar a usarlos contra esos otros países», añadió refiriéndose a la Unión Europea, China, Brasil, India, México y Canadá y «otras innumerables naciones», que, según Trump, cobran a EE.UU. tarifas «tremendamente superiores» a los que Washington les cobra a ellos. «Es muy injusto», subrayó.

Nuevos proyectos

El mandatario declaró que EE.UU. trabaja para construir uno de los mayores gasoductos de gas natural del mundo en Alaska.

Por su parte, Japón y Corea del Sur y otras naciones quieren sumarse al proyecto. «Mi administración también está trabajando en un gigantesco gasoducto de gas natural en Alaska, uno de los mayores del mundo, en el que Japón, Corea del Sur y otras naciones quieren ser nuestros socios, con inversiones de miles de millones de dólares cada uno», dijo, añadiendo que «será realmente espectacular».

Además, anunció que tomará «medidas históricas» para ampliar la extracción de tierras raras en EE.UU.

Trump reveló también la intención de crear un escudo de defensa llamado ‘Cúpula de Oro’, destinado a proteger a Estados Unidos de amenazas aéreas y de misiles.

«Estoy pidiendo al Congreso que financie el escudo de defensa antimisiles ‘Cúpula de Oro’ de última generación para proteger nuestra patria, todo hecho en Estados Unidos», dijo.

Era la primera vez que Trump hablaba ante la Cámara de Representantes y el Senado desde su vuelta al cargo. Los presidentes estadounidenses suelen intervenir en una sesión conjunta del Congreso al principio de su mandato para exponer su visión y su agenda.

Al anunciar su discurso este lunes, Trump aseguró que sería una «gran noche». «¡Lo diré como es!», escribió en Truth Social.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó que el tema central del discurso será la «renovación del sueño estadounidense». El discurso consta de cuatro partes principales: los logros del segundo mandato de Trump hasta el momento en el país y en el extranjero; lo que la Administración ha hecho por la economía del país; la renovada presión para que el Congreso apruebe fondos adicionales para la seguridad fronteriza; y los planes de Trump para «la paz en todo el mundo». (Sputnik)