Alemania niega planes para restablecer el suministro de gas ruso a través del Nord Stream

Moscú, 5 mar (Sputnik).- Alemania no tiene planes de restablecer el suministro de gas natural ruso, incluido a través del gasoducto Nord Stream 2, declaró el portavoz del Gabinete alemán, Steffen Hebestreit,

«La última tubería restante del gasoducto Nord Stream 2 no está certificada. Alemania no depende del gas de Rusia y no tiene planes de volver a depender de Rusia ni de establecer suministros de gas ruso a Alemania», dijo el portavoz en una rueda de prensa, transmitida por el Gobierno.

El 2 de marzo, el diario Bild comunicó, citando a sus fuentes, que el enviado especial del presidente de EEUU para misiones especiales, Richard Grenell, había realizado viajes no oficiales a Suiza para debatir un acuerdo sobre la reanudación de Nord Stream 2.

Según Bild, el supuesto acuerdo contemplaría que EEUU actuaría como intermediario en el suministro de gas ruso a través de Nord Stream 2.

Al día siguiente, el Gobierno de Alemania negó tener información sobre negociaciones para relanzar Nord Stream 2.

El gasoducto, que conecta Rusia con Alemania a través del mar Báltico, fue objeto de un sabotaje el 26 de septiembre de 2022, cuando tres de sus cuatro líneas fueron dañadas con cargas explosivas cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas.

Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el incidente conjuntamente con Rusia o a compartir los resultados de sus pesquisas.

Una investigación del periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de EEUU colocaron las cargas explosivas durante los ejercicios Baltops de la OTAN en junio de 2022. (Sputnik)