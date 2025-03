Cepal advierte que la desigualdad en la América Latina es «corrosiva» para la democracia

Montevideo, 5 mar (Sputnik).- El secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el costarricense José Manuel Salazar-Xirinachs, advirtió que los problemas de desigualdad en la región pueden poner en riesgo las democracias.

«La desigualdad políticamente es muy corrosiva (…) Las ciudades en América Latina son fábricas de desigualdad. Antes la gente vivía más mezclada. Ahora hay barrios extremadamente pobres, barrios de clase media baja y barrios de clase alta a los que además no se puede entrar», dijo Salazar-Xirinachs en diálogo con la Agencia Sputnik.

Según el Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2024 de la Cepal, el 20 por ciento de la población más pobre recibe el 4,8 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 20 por ciento más rico se apropia de más del 50 por ciento de la riqueza.

El economista costarricense aseguró que una forma de promover la cohesión social es mejorar la educación pública.

«Todo el que puede quiere mandar a sus hijos a escuelas privadas porque es de mejor calidad y eso reproduce la desigualdad y la pobreza», apuntó Salazar-Xirinachs.

Tercera década perdida

Salazar-Xirinachs dijo a la Agencia Sputnik que los países de la región se enfrentan a una «tercera década perdida» si no implementan reformas de desarrollo productivo.

«Los datos son elocuentes. De 2015 al 2024, la tasa de crecimiento de la región solo fue 0,9 por ciento, que es menos de la mitad del dos por ciento al que se creció en la famosa década perdida de los 80. Con una tasa de crecimiento tan mediocre es muy difícil reducir la pobreza, la informalidad, crear empleo de calidad y al fin de cuentas tener los ingresos tributarios para afrontar los gastos. Entonces, estamos ante un serio problema que debe enfrentarse, porque si no, vamos hacia una tercera década perdida», dijo el secretario ejecutivo del organismo.

Doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, Salazar-Xirinachs agregó que el «boom» de las materias primas que impulsó el crecimiento de la región en la primera década del siglo, hoy ha perdido fuerza.

«Desafortunadamente, lo que vemos para los próximos años es una economía mundial que ya no está creciendo. El producto interno bruto (PIB) de China se incrementa a 4,5 y no a nueve o diez por ciento. El de Europa aumenta uno por ciento o incluso menos. A eso se le suma la política de aranceles de la administración de Donald Trump en Estados Unidos y las disputas geopolíticas que han cargado a la economía mundial de una incertidumbre que no había antes y que no favorece a América Latina», aseguró.

Al contexto internacional, se suma el poco «espacio fiscal» que tienen los países, producto, entre otras cosas, del pago de intereses de deuda, dijo el economista costarricense.

«La mayoría de los países de América Latina destinan uno o dos puntos del PIB al pago de intereses. Pero hay algunos que destinan tres, cuatro y hasta cinco puntos de su producto», señaló Salazar-Xirinachs, quien está al frente del organismo de Naciones Unidas desde octubre de 2022.

En ese escenario, la Cepal sugiere a los países que implementen políticas de desarrollo productivo mediante colaboraciones público-privadas.

Particularmente, el economista sugirió conformar clústers, grupos de trabajo integrados por empresas de un rubro, el Estado y la academia en los que se discuta una agenda de medidas e inversiones para mejorar la productividad de esos sectores.

«Los clústers son más eficaces que destinar billones de dólares en subsidios y aranceles para proteger a la industria», dijo el funcionario.

Según el último reporte del organismo, publicado en diciembre de 2024, los países de América Latina y el Caribe crecerán en promedio un 2,4 por ciento en 2025.

La Cepal es una organización de las Naciones Unidas que impulsa el desarrollo económico y social de la región.

Salazar-Xirinachs estuvo en Montevideo con motivo de la asunción el sábado del nuevo presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. (Sputnik)