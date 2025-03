Dos diputadas del PLP se suman a la bancada «independiente»

San José, 6 Mar. (Elpaís.cr).- Las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba anunciaron renunciaron al Partido Liberal Progresista (PLP) y su decisión es ejercer como legisladoras independientes.

Este movimiento se da en un contexto marcado por la falta de respaldo de su fracción ante situaciones como la revocación de sus visas estadounidenses y lo que califican como un ambiente de exclusión y violencia política al interior del partido.

En un comunicado, las legisladoras explicaron que su decisión responde a la imposibilidad de seguir formando parte de una fracción que, en su opinión, no asume un verdadero rol de oposición ni defiende la democracia.

“No es posible para las diputadas seguir perteneciendo a una fracción que no tome un verdadero rol de oposición y la defensa de la democracia”, señalaron.

Falta de respaldo y exclusión

Obando y Córdoba denunciaron que, desde hace meses, han sido marginadas de la toma de decisiones y la gestión interna del PLP. Según las diputadas, esta exclusión se ha manifestado en diferentes aspectos, desde la administración de la fracción hasta la forma en que esta se proyecta públicamente.

“Somos cinco diputados. Cynthia y yo somos las mujeres. Llega un punto en que nos cansamos de señalar aspectos que para nosotros son importantes, a nivel de fracción, en la parte administrativa y en la parte de cómo se visualiza la fracción hacia fuera. Nuestra voz fue ignorada y no tomada en cuenta, y al final no nos sentimos respaldadas”, explicó Obando en declaraciones a UNIVERSIDAD.

La diputada agregó que muchas de las decisiones administrativas dentro del PLP respondían a los intereses del líder del partido, en lugar de buscar el bienestar colectivo de la fracción. “Esas decisiones respondían básicamente a los intereses del líder del partido, para beneficiar o resaltar su labor”, afirmó.

La “cereza del pastel”: la revocación de visas

Uno de los momentos clave que aceleró la decisión de las diputadas fue la revocación de sus visas estadounidenses el pasado 19 de febrero. Este hecho, que se dio en el marco de tensiones geopolíticas relacionadas con la tecnología 5G y el papel de China en materia de ciberseguridad, no fue respaldado de manera contundente por el PLP.

El partido emitió un comunicado en el que, si bien rechazó los ataques recibidos por las diputadas de parte del Poder Ejecutivo y la fracción oficialista, no cuestionó la medida adoptada por Estados Unidos. Para Obando, este fue un gesto “débil” que dejó en evidencia la falta de apoyo de la fracción.

“El comunicado de prensa por parte de la fracción fue un comunicado de cinco puntos, no fue un comunicado de prensa. Fue un comunicado débil, en donde prácticamente nos dejan solas en esta batalla. No es un asunto de visas, sino de cómo el Ejecutivo está manejando a diferentes partes para acallar a la oposición. El hecho de que no hayamos sentido el respaldo de la fracción como oposición es lo que nos hace levantar nuestra voz en este momento”, argumentó la legisladora.

Violencia política y exclusión de liderazgo

Además de la falta de respaldo, las diputadas denunciaron haber sido víctimas de violencia política y exclusión dentro del PLP. Obando señaló que, en su caso particular, hubo una “deslealtad” al ser excluida del liderazgo que tenía en la provincia de Cartago de cara a las elecciones.

“Tanto la diputada Córdoba como yo seguiremos siendo la oposición que hemos venido siendo desde hace bastantes meses, aún con más fuerza, porque aquí hay un tema país. Esto no tiene que ver con partidos ni colores políticos. Estamos viendo que la democracia costarricense se está perdiendo y que los principios de un autoritarismo se quieren establecer en Costa Rica”, concluyó Obando.

Antecedentes y contexto geopolítico

La renuncia de Obando y Córdoba se suma a la de la diputada Kattia Cambronero, quien también abandonó el PLP en meses anteriores. Además, este movimiento se da en un contexto en el que el gobierno de Estados Unidos ha mostrado su preocupación por la ciberseguridad y el papel de empresas chinas como Huawei en el desarrollo de la tecnología 5G en Costa Rica.

Obando había denunciado previamente presiones por parte de la embajada estadounidense para excluir a Huawei de la licitación de 5G.

“Sí ha habido presión en el tema de 5G sobre el papel de China en materia de ciberseguridad. La embajada ha invitado a diputados para hablar de temas de 5G. Esto es una guerra geopolítica”, ha declarado la legisladora en el Plenario Legislativo y en medios de comunicación.

El futuro de las diputadas

A pesar de su salida del PLP, Obando y Córdoba aseguraron que continuarán ejerciendo como diputadas independientes y mantendrán su postura de oposición frente al gobierno. “Seguiremos siendo la oposición que hemos venido siendo desde hace bastantes meses, aún con más fuerza”, afirmó Obando.

Con este movimiento, el PLP pierde a dos de sus cinco diputados, lo que representa un golpe significativo para la fracción en un momento de creciente polarización política en el país. En noviembre anterior Kattia Cambronero renunció a dicha fracción, que queda solo con tres legisladores.

Mientras tanto, las diputadas independientes prometen seguir luchando por lo que consideran la defensa de la democracia y la soberanía costarricense.