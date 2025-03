La retórica nuclear de Macron es una amenaza para Rusia, afirma Lavrov

Moscú, 6 Mar (Sputnik).- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, señaló este jueves en una rueda de prensa que Moscú ve la retórica nuclear del presidente francés, Emmanuel Macron, como una amenaza.

«Es una amenaza para Rusia. Si nos considera una amenaza, convoca a una reunión de los jefes de Estado Mayor de los países europeos y el Reino Unido, dice que es necesario utilizar armas nucleares, se prepara para utilizar armas nucleares contra Rusia, sin duda es una amenaza», declaró el canciller ruso al comentar el discurso de Macron a la nación.

Al mismo tiempo, Lavrov comparó la retórica antirrusa expresada por el líder francés con la de Napoleón y Hitler. «A diferencia de sus predecesores, Napoleón y Hitler, que también querían ir a la guerra contra Rusia, el señor Macron no actúa con mucha gracia, porque ellos directamente decían: ‘hay que conquistar Rusia, hay que derrotar a Rusia’, y él aparentemente quiere lo mismo, pero por alguna razón dice que es necesario ir a la guerra con Rusia para que no derrote a Francia», manifestó.

En este contexto, el ministro también calificó de «poco inteligentes» las acusaciones de que Rusia está preparando una guerra contra Europa y Francia, subrayando que Macron y otros líderes tienen la posibilidad de discutir sus preocupaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Macron declara periódicamente con arrogancia que seguro llamará a Putin, que hablará con él. Tiene esas oportunidades. Nadie se lo prohíbe. Al contrario, el presidente subraya constantemente su apertura a los contactos con todos sus colegas. Y con respecto a estas, por decirlo sin rodeos, poco inteligentes acusaciones de que Rusia está preparando una guerra contra Europa y Francia, Putin se ha pronunciado en repetidas ocasiones, calificando tales pensamientos de delirantes y sin sentido. Cualquier persona en su sano juicio tiene claro que Rusia no necesita esto», aclaró.

«Fuerza de disuasión»

Macron, anunció este miércoles que planea «abrir un debate estratégico» sobre la protección de Europa con armas nucleares francesas.

«Respondiendo al llamamiento histórico del futuro canciller alemán [Friedrich Merz] he decidido abrir un debate estratégico sobre la protección de nuestros aliados en el continente europeo mediante nuestra fuerza de disuasión», declaró durante su discurso a la nación.

Lavrov rechazó este jueves la idea de desplegar tropas europeas en Ucrania.

«No vemos margen para el compromiso. La discusión se está llevando a cabo con un propósito abiertamente hostil. Ellos ni siquiera ocultan para qué lo necesitan», afirmó en una rueda de prensa.

En este sentido, Lavrov señaló que el presidente francés, Emmanuel Macron, con el apoyo del primer ministro británico, Keir Starmer, elaboraron un plan que consiste en «congelar durante al menos un mes los combates» en el aire y el mar, así como cesar los ataques contra las instalaciones energéticas en Ucrania, y mientras tanto desplegar tropas europeas en el suelo del país y «en paralelo» negociar un acuerdo sobre los términos de la paz.

«Pero si ya desplegaste las tropas en el territorio, lo más probable es que ya no querrás negociar ningunas condiciones, porque estás creando los hechos sobre el terreno», explicó el jefe de la diplomacia rusa.

En este sentido, el canciller ruso advirtió que Moscú percibiría un contingente militar de la Unión Europea en Ucrania como un despliegue de tropas de la OTAN. En ese caso, ya no se trataría de una guerra híbrida, sino de una participación directa de la OTAN en el conflicto con Rusia, subrayó.

«Porque no importa con qué banderas se cubra esta operación —con las de la UE o las banderas nacionales de los países que envían los contingentes— […] de todos modos serán las tropas de la OTAN», afirmó Lavrov, al detallar que Canadá y Australia también mostraron su interés en el asunto.

En ese caso, ya no se trataría de una guerra híbrida, sino de una participación directa de la OTAN en el conflicto con Rusia, resaltó.

«Categóricamente no contemplaremos este tipo de acciones», continuó, advirtiendo que «esto significaría no una supuesta participación híbrida, sino una participación directa, oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra la Federación de Rusia».

«Esto no se puede permitir, especialmente en el contexto de la nerviosa declaración que hizo ayer Macron de que Rusia es una amenaza para Europa», concluyó, al señalar que ve la retórica nuclear del presidente francés como una amenaza para Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que las declaraciones del presidente de Francia permiten concluir que París «busca una continuación de la guerra». (Sputnik)