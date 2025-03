Disputa marca el Bitcoin en El Salvador

San Salvador, 7 mar (Prensa Latina) El Bitcoin está hoy por retomar su papel de obstáculo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de El Salvador, según se aprecia tras el acuerdo entre las partes para un préstamo millonario.

En el país hay cierta inquietud por las acciones gubernamentales tras lograr un pacto con el fondo donde accedió a limitar su accionar en el uso del activo digital.

Que hay detrás de esa acciones es algo que muchos se preguntan, más cuando por ejemplo, una encuesta en línea de La Prensa Gráfica reveló que apenas un cinco por ciento de los salvadoreños utilizan el “token” en tus transacciones diarias, el 53 por ciento dijo que no lo utiliza y un 42 señaló que nunca lo usó.

Es una actuación extraña de las autoridades y las reacciones del ente financiero.

En un mensaje esta semana el presidente Nayib Bukele acentuó que la política salvadoreña “No, no se detiene” ahora con lo acordado con el FMI y afirmó que “si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los ‘bitcoineros’ nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro’.

Según analistas esto es un desafío contra la multilateral que para conceder el préstamo puso como condición limitar el uso del bitcóin y su compra por parte del Gobierno.

La víspera Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, en una conferencia en Washington, señaló que las autoridades en San Salvador deben estar conscientes que se comprometieron a no comprar más bitcoin como parte del compromiso al asumir el programa de financiamiento por mil 400 millones de dólares.

“Respecto del reciente aumento de las tenencias de bitcoin por parte del Fondo de Reserva Estratégica de Bitcoin, las autoridades confirmaron que estas son consistentes con las condicionalidades acordadas en el programa, y seguimos en contacto con las autoridades sobre este importante tema”, añadió Kozack.

Lo pactado con los salvadoreños es un compromiso de limitar al mínimo su intervención en las actividades económicas vinculadas al bitcoin.

Sin embargo, la Oficina del Bitcoin, una dependencia de Casa Presidencial, mantiene la compra diaria de bitcoin. Su titular, Stacy Herbert, también recriminó a los bitcoiners que confían más en “las palabras del FMI” que en las acciones del gobierno de Bukele.

Analistas estiman que si el gobierno no cumple con lo acordado está en peligro el desembolso inmediato de 113 millones de dólares, ya que el resto del financiamiento se entregará a partir del desempeño del programa.

Inicialmente se realizarán dos revisiones trimestrales para la implementación temprana del acuerdo, las cuales garantizarán la credibilidad y los efectos catalizadores.

Qué pasará en los próximos días es algo que pudiera ver alguna luz cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborde hoy el tema de la reserva de bitcoin.

Sobre como el presidente estadunidense describa su “visión” para la reserva estratégica de bitcóin y su marco regulatorio para el resto de los activos digitales, así será la posición que asuma Bukele, estiman expertos.

El Salvador fue el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de uso oficial en septiembre de 2021 y pese a que el activo nunca complació a los salvadoreños el gobierno insiste en su uso aunque flexibilizando algunas exigencias.

El acuerdo con la multilateral compromete al gobierno a publicar los estados financieros resumidos sobre la billetera Chivo, además de las direcciones públicas de todos los monederos electrónicos fríos de bitcoin en propiedad o bajo control del Estado.

Según lo pactado con el Fondo, para julio de 2025, el gobierno tiene que publicar y adoptar un plan de negocios para poner fin al uso de activos públicos y su participación en la Chivo Wallet.

Qué vendrá en las próximas jornadas es una interrogante que flota hoy en el ambiente y al parecer, Bukele, proseguirá con su desafío.