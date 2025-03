Lula pide a FIFA y Conmebol sanción ejemplar por caso de racismo contra jugador de Palmeiras

Sao Paulo, 7 mar (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó hoy viernes a la FIFA y a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) una sanción ejemplar por el caso de racismo que afectó a futbolista Luighi, del club Palmeiras, quien fue víctima de insultos raciales durante un partido por la Copa Libertadores Sub-20.

El joven de 18 años fue uno de los agredidos por parte de hinchas del club paraguayo Cerro Porteño, que hicieron gestos imitando a un mono en su dirección durante la victoria de Palmeiras por 3 a 0 contra los locales en el encuentro celebrado el jueves en la ciudad de San Lorenzo, cerca de Asunción, Paraguay.

Lula da Silva condenó en sus redes sociales el delito de racismo y pidió a las entidades responsables del fútbol tomar medidas.

«Todo el apoyo a nuestro joven Luighi, de Palmeiras, víctima de un acto racista en Paraguay. El fútbol significa trabajo colectivo, superación y respeto. Racismo significa el fracaso de la humanidad. Basta de odio disfrazado de rivalidad. El mundo no puede tolerar más este tipo de violencia que hiere la dignidad y la esperanza en nuestra juventud», dijo el presidente de Brasil.

O jogador do Palmeiras Luighi, de 18 anos, fez um desabafo nesta quinta-feira (6) depois de sofrer racismo no Paraguai, durante um jogo da Libertadores sub-20. Torcedores do Cerro Porteño imitaram um macaco e cuspiram na direção do Luighi quando ele caminhava em direção ao banco… pic.twitter.com/PeCm67PqxM

— GloboNews (@GloboNews) March 7, 2025