Trump: «Algo podría pasar muy pronto respecto a Irán»

Washington, 7 Mar. (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este viernes que «algo podría pasar muy pronto con respecto a Irán» y sus intenciones de impedir que el país desarrolle armas nucleares.

«Es un tiempo interesante en la historia del mundo, pero tenemos esta situación con Irán en la que algo podría pasar muy pronto. Supongo que estarán hablando de esto muy pronto», dijo el mandatario, sin especificar a qué se refería, al responder a preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

«Estamos en los momentos finales. No podemos dejar que tengan un arma nuclear», señaló, asegurando que él hubiese podido llegar a un acuerdo con Irán de no haber perdido las elecciones «amañadas» del 2020. Además, calificó al expresidente Joe Biden como «estúpido» por haber levantado las sanciones, que según dijo, permitieron que el país persa se volviera «rico».

Por otro lado, aclaró que preferiría tener un acuerdo de paz con Teherán antes de iniciar un conflicto armado. «No estoy hablando de fortaleza o debilidad, solo estoy diciendo que preferiría ver un acuerdo de paz que lo otro, pero lo otro solucionaría el problema», declaró.

«No es sabio, no es inteligente, no es honorable»

Trump ha expresado en varias ocasiones su deseo de firmar un acuerdo con Teherán que le impida desarrollar armas nucleares. También esta jornada dijo que había enviado una carta a los líderes iraníes para tratar de negociar.

En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que Teherán no reanudará las conversaciones con Washington mientras el presidente estadounidense continúe con su política de «máxima presión».

Anteriormente, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, rechazó la posibilidad de establecer un pacto con EE.UU., afirmando que la experiencia de su nación indica que «no es sabio, no es inteligente, no es honorable» negociar con Washington. Además, recordó que cuando alcanzaron un acuerdo, EE.UU. no cumplió con lo establecido.

