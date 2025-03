Astronauta china envía saludos desde el espacio por Día Internacional de la Mujer

Beijing, 8 mar (Xinhua) — Wang Haoze, la primera mujer ingeniera espacial de China en trabajar en la estación espacial del país, envió sus saludos a mujeres y niñas en un video transmitido por la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA, siglas en inglés) con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy 8 de marzo.

«Les deseo que puedan llegar a ser como la Luna brillante o las estrellas centelleantes, o se conviertan en su propio pequeño sol, y crezcan en la primavera radiante y encantadora», expresó Wang en un video grabado a bordo de la estación espacial en órbita Tiangong.

Wang es la tercera mujer china en participar en una misión espacial tripulada.

Junto con otros dos astronautas de la nave espacial Shenzhou-19, Cai Xuzhe y Song Lingdong, Wang emprendió la misión espacial tripulada de seis meses el 30 de octubre de 2024.

Ahora se encuentran a mitad de su viaje espacial y su vida en órbita es «ajetreada y satisfactoria», señaló Wang.

En el vídeo dice: «En mi tiempo libre, miro la Tierra por el ojo de buey. El planeta azul y el vasto universo son de una belleza indescriptible».

«Siempre que hago esto, pienso en una chica inquebrantable de la Tierra que cree que la lectura puede cambiar su destino. Nunca agacha la cabeza ni se rinde ante las dificultades. Se embarca sin miedo en un viaje espacial hacia un océano de estrellas», dijo Wang.

«Ella es quien yo solía ser, y también es toda mujer que tiene sueños en el corazón y los persigue con perseverancia».

Wang Haoze, China’s first female space engineer to work in the country’s space station, sent Women’s Day greetings from space. She wished for women around the world to shine like the bright moon and twinkling stars. pic.twitter.com/Oa3oKfIx2H

— China Xinhua News (@XHNews) March 8, 2025