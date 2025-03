Disuasión nuclear de Canadá contra EEUU es inviable

Washington, 8 Mar (Sputnik).- La candidata a sustituir a Justin Trudeau como primer ministro canadiense propuso la semana pasada estrechar los lazos con el Reino Unido, ya que considera que las armas nucleares de Londres podrían ayudar a Ottawa a protegerse del presidente estadounidense, Donald Trump.

No obstante, la sugerencia propuesta por Chrystia Freeland, del Partido Liberal, al parecer no tiene en cuenta que la disuasión nuclear británica no puede funcionar sin la participación directa de Washington.

El experto nuclear Norman Dumbey, citado por The National Interest, explicó que la disuasión nuclear británica se basa en la tecnología de misiles balísticos lanzados desde submarinos estadounidenses, el Trident II, desarrollado por el contratista de defensa Lockheed Martin.

El Reino Unido tiene el control operativo sobre su arsenal nuclear, pero el mantenimiento está a cargo de los dos países. Además, dicho arsenal está sujeto a un reacondicionamiento periódico por parte de Estados Unidos.

«En lo que se refiere a apoyo y mantenimiento, diría que dependemos en gran medida de Estados Unidos para obtener repuestos y asistencia técnica. Si esto se retirara, también debilitaría nuestro poder disuasorio», afirmó al respecto Nicholas Drummond, analista de la industria de defensa, recogido por Politico.

Por otra parte, a diferencia de Francia, que tiene una díada nuclear (componentes nucleares aéreos y marítimos), los británicos tienen solo una mónada nuclear. Su única vía para lanzar armas nucleares es una flota de submarinos nucleares muy limitada, concretamente cuatro submarinos clase Vanguard, según el artículo de The National Interest.

La inusual propuesta de la candidata canadiense

En un debate electoral celebrado la semana pasada, Freeland declaró que Trump «amenaza claramente la soberanía» de Canadá con sus declaraciones de convertir a su vecino del norte en el estado número 51 de EE.UU.

Con el objetivo de «garantizar la seguridad», Freeland prometió construir asociaciones de seguridad más estrechas con los aliados europeos de la OTAN, «asegurándose de que Francia y el Reino Unido estuvieran allí, ya que poseen armas nucleares».

«Trabajaré urgentemente con esos socios para construir una relación de seguridad más estrecha […] en un momento en que Estados Unidos puede ser una amenaza», dijo la ex viceprimera ministra de Trudeau. (Sputnik)