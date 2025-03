Iniciativa independentista tiene en vilo a gobernantes de Puerto Rico

San Juan, 9 mar (Prensa Latina) La iniciativa de un grupo de puertorriqueños para que el presidente de EEUU, Donald J. Trump otorgue la independencia a Puerto Rico, mantiene hoy en vilo al gobierno del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).

El documento, que acaparó la atención internacional tras su divulgación por el diario británico Daily Mail, fue elaborado en forma de decreto por varias reconocidas figuras, entre estas el abogado constitucionalista Rolando Emmanuelli, experto en la legislación Promesa, que impuso la Junta de Supervisión Fiscal (JSP).

Afirmó que se trata de un esfuerzo serio, ya que van a producirse una serie de cambios dramáticos bajo el mandato de Trump, que causarán mucha miseria en esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Washington desde 1898.

Ante la inexistencia de un plan, dijo Emmanuelli al diario El Nuevo Día, “pensar que los 535 miembros del Congreso se van a poner de acuerdo para hacer algo sobre Puerto Rico no va a funcionar”, por lo que propuso actuar distinto.

El secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, aseguró este domingo en rueda de Prensa en La Fortaleza, sede del Ejecutivo, que la iniciativa a favor de la independencia “no se materializará”, a la vez que insistirá en Washington, donde acaban de estar pagados con fondos públicos unos 200 funcionarios y políticos del PNP, por la anexión para Puerto Rico.

La directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, manifestó “esto fue un intento de tratar de imponer algo mediante grupos, tratando de ignorar el mandato del pueblo de Puerto Rico en las últimas elecciones”, donde el PNP alega que prevaleció la anexión, aunque la suma de los votos por la libre asociación, la independencia y las papeletas en blanco fueron superiores.

La propuesta del grupo del cual Emmanuelli es portavoz conlleva la creación de un comité ejecutivo que coordine un proceso de transición, que permita a Puerto Rico recibir 36 mil millones de dólares anuales por dos décadas con el propósito de “desarrollar el país”, lo cual constituiría un ahorro aproximado para Washington de 617 mil millones de dólares, si la relación colonial se extiende por otro medio siglo.

Además de Emmanuelli, propulsan la iniciativa el decano fundador de la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos, Carlos Rivera Lugo; el abogado residente en la capital estadounidense Edil Sepúlveda, el escritor Javier Hernández, radicado en Nueva Jersey, y Cristina Mojica.

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, indicó este domingo que no están detrás de la iniciativa, aunque sabía que Emmanuelli trabajaba, junto a otras personas, en un proyecto en esa dirección.

“Tuve un diálogo con Rolando Emmanuelli hace mucho tiempo, y me había comentado de una iniciativa de un grupo de personas que querían impulsar esa idea; luego de eso, no había tenido ningún tipo de detalle, (por lo) que quiero dejar claro que el PIP no está involucrado”, estableció Dalmau Ramírez.

El candidato a la gobernación en las pasadas elecciones por la Alianza de País, que integraron el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), indicó que la propuesta de orden ejecutiva, enviada el 24 de febrero al presidente Trump y a sus ayudantes, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, “ha traído sobre la mesa la discusión de que hay otras alternativas descolonizadoras soberanas, como es la libre asociación y la independencia”.