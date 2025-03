Ucrania, el rearme de Europa y Estados Unidos

En lugar de buscar una reducción drástica de las armas convencionales y nucleares en Europa, la belicista dirección de la UE se orienta hacia un monstruoso aumento del gasto militar para “apaciguar” al presidente de los Estados Unidos.

Toda persona racional del planeta no puede dejar de aplaudir la decisión de Trump de poner fin al conflicto en Ucrania y esperar que con ello se ponga fin a una guerra que ha causado una destrucción terrible en este país y daños importantes en Europa. Este conflicto nos ha expuesto a todos al grave riesgo de una guerra nuclear europea o incluso mundial y ha causado una enorme devastación ecológica.

Un conflicto que podría haberse evitado si las regiones habitadas predominantemente por poblaciones étnicamente rusas no se hubieran incluido en una Ucrania independiente, en 1991, si no se hubiera producido el golpe de Estado respaldado por la CIA en Kiev en 2014, si el régimen que tomó el poder allí no hubiera tomado medidas contra las poblaciones rusas y rusohablantes de Ucrania, si se hubieran aplicado los acuerdos de Minsk y si la OTAN no hubiera buscado continuamente expandirse, con el objetivo de conquistar el mundo entero e instalar armas nucleares a sólo siete minutos del Kremlin.

La derrota de Occidente

En esencia, lo que hizo Trump fue reconocer que Occidente ha sido derrotado y que cualquier insistencia en objetivos inalcanzables en Ucrania perjudica su enfoque en la confrontación con China, así como los esfuerzos de su mentor, el Primer Ministro de Israel, por tragarse todo el Medio Oriente, si es posible. Además, la prolongación del conflicto y las sanciones multiplican los incentivos para las alianzas antioccidentales, el alejamiento del dólar, etcétera.

Occidente fue derrotado en Ucrania en el sentido de que no pudo alcanzar sus objetivos, que eran el derrocamiento del régimen de Putin, la transformación de Rusia en una “república bananera” mucho peor que bajo Yeltsin, y su desmembramiento (como lo planteó explícitamente el estratega estadounidense Zbignew Brzezinski en su libro El gran tablero de ajedrez , en 1997).

En nuestros artículos, desde el comienzo de la guerra, en marzo de 2022, explicamos que esos objetivos eran inalcanzables, que Rusia no podía ser derrotada militarmente y que, incluso si Occidente estuviera cerca de lograrlo, lo más probable es que nos enfrentáramos a una respuesta nuclear por parte de Moscú. Según fuentes fiables, esa posibilidad se barajó en otoño de 2022.

También escribimos sobre todo eso en un llamamiento internacional para detener el derramamiento de sangre, un llamamiento que firmamos junto con varios intelectuales de Europa y de todo el mundo en el verano de 2022, cuando nadie se atrevía a abrir la boca y decir nada contra la OTAN.

Tuvieron que pasar otros dos años y medio para que el racionalismo derrotara al irracionalismo y la paz derrotara a la guerra. Y el costo será enorme porque, en lugar que las fuerzas democráticas o “gaullistas” de Occidente y la llamada “izquierda” se alzaran contra la guerra, optaron, con diversas excusas, por aferrarse a los sueños arrogantes del imperialismo global estadounidense y occidental, obedeciendo las órdenes de los halcones de Washington y actuando en contra de intereses vitales europeos.

Siguen diciendo tonterías inaceptables y peligrosas sobre la cuestión de Ucrania, sin explicar exactamente qué proponen y qué se debe hacer. ¿Quieren que la guerra continúe hasta que todos los ucranianos mueran? ¿No les preocupa la posibilidad de una guerra nuclear.

Y esto sucede porque, en el fondo, casi todas las élites occidentales, incluso muchas de las que se consideran de izquierdas, creen que pertenecen a una raza “civilizada” superior destinada a gobernar a la humanidad y a la que se le ha confiado un papel especial en la Tierra, un papel que los musulmanes, los negros, los chinos, los rusos y otras “razas inferiores” ciertamente no pueden desempeñar.

El resultado es una gran necesidad histórica, es decir, la necesidad de detener este conflicto entre Rusia y Ucrania e, indirectamente, entre potencias nucleares, que ha terminado siendo expresada por la extrema derecha estadounidense, y la humanidad probablemente pagará un precio muy alto por ello.

Ya tenemos serios ejemplos de ello con el provocador desdén del nuevo presidente estadounidense por cualquier noción de derecho internacional, sus amenazas contra los palestinos, Groenlandia, Canadá, Panamá e incluso el clima de la Tierra, y las alarmantes similitudes que el propio ministro de Asuntos Exteriores ruso observó entre el eslogan “América primero” y el eslogan de Hitler “Alemania por encima de todo”.

Pero también con la voluntad de recortar todo el gasto social si es posible e incluso dejar de recopilar datos científicos sobre la contaminación atmosférica, para no molestar a sus amigos multimillonarios. El resultado final será un capitalismo y un imperialismo mucho más duros, peligrosos y destructivos. La esperanza de unos y el miedo de otros de que desmantele la OTAN solo pueden considerarse una broma, destinada a escandalizar a los europeos y a confundir a todo el mundo.

Europa en estado de shock

Los dirigentes políticos europeos, con muy pocas excepciones, se han visto profundamente involucrados, a instancias de Washington, en una política completamente destructiva y les resulta extremadamente difícil abandonarla, pues consideran, con razón, que sería un suicidio político para ellos. En Francia, de repente, se ha instalado una atmósfera casi bélica que combina lo ridículo con lo peligroso, y el presidente Macron parece dispuesto a lanzar una campaña para salvar a Ucrania. Macron está en un “frenesí bélico”.

Francia, o más bien sus élites, creen que encarna una misión especial desde la época de la Revolución Francesa. Y, de hecho, Francia ha desempeñado un papel enorme en la historia y la cultura europeas, aunque en materia militar no recuerdo que haya ganado ninguna batalla después de Austerlitz.

Francia querría imaginar que está haciendo lo mismo hoy, cumpliendo su misión histórica al supuestamente mostrar solidaridad con los ucranianos frente a los bárbaros rusos. Sin embargo, en realidad, lo que hizo fue destruir a los ucranianos en nombre de las políticas imperialistas extremistas de los Estados Unidos y los halcones de la CIA.

La Francia de Sarkozy, Hollande y Macron no tiene nada que ver con la Francia de De Gaulle, ni siquiera con la Francia de Chirac y Villepin.

Desde la elección de Nicolas Sarkozy, su papel en la destrucción de Libia y su regreso a la OTAN, Francia puso fin a una miserable colonia de Estados Unidos que seguía políticas obedientes al sionismo. El cambio abrupto en la política estadounidense corre el riesgo de exponer ahora a la élite francesa y demostrar que no son casi nada en las relaciones internacionales. Por eso reaccionan con histeria y pánico.

Esperamos, sin embargo, que los adversarios de la paz no estén en condiciones de socavar la política de Trump, porque si su esfuerzo por detener la guerra fracasa, aumentará el riesgo de una conflagración nuclear. Esperamos que todas estas historias de Macron no sean más que tonterías frívolas que no se pueden realizar, una prueba más del nivel infantil del pensamiento político de los líderes europeos actuales.

El rearme de Europa

Pero, incluso si se evita esta catástrofe, se está preparando una nueva. La Unión Europea se prepara para destruir lo que queda del Estado social europeo, el mayor logro social de la humanidad, junto con su homólogo soviético, para detener cualquier esfuerzo por abordar la contaminación y para destruir las rudimentarias políticas de cohesión de la UE para rearmarse masivamente, posiblemente con armas nucleares, basándose en la ridícula afirmación propagandística de que Rusia, la misma Rusia que disolvió el Pacto de Varsovia y la URSS, constituye una amenaza militar y se prepara para invadir Moldavia, Rumania y luego todo el resto.

En lugar de buscar una reducción drástica de las armas convencionales y nucleares en Europa, como se acordó hace 35 años, para que los enormes fondos pudieran destinarse a las enormes necesidades sociales, de desarrollo y ecológicas, en lugar de levantar de inmediato las sanciones a Rusia y empezar a importar gas natural ruso, más barato y más respetuoso con el medio ambiente (en comparación con el GNL estadounidense), la incoherente y belicista dirección de la UE se orienta hacia un monstruoso aumento del gasto militar para “apaciguar” al salvaje nuevo presidente de los Estados Unidos. Si así lo hace, el resultado más probable es que acelere la crisis económica que ya amenaza a Europa.

En otras palabras, niega las razones mismas por las que los pueblos de Europa apoyaron el proyecto de unificación.

Europa no necesita más armas, sino más gasto social y ecológico, más inversiones públicas, inversiones en infraestructuras que se verán amenazadas de colapso total debido al cambio climático, etc., etc. Lo que necesita es una reforma radical y audaz de la propia Unión y un giro completo y radical de la política de militarismo e imperialismo, que la UE sigue tanto en Ucrania como en Palestina. Europa debe transformarse de un lacayo de los estadounidenses en un faro de paz y cultura en un mundo “multipolar”, siguiendo los pasos de Charles de Gaulle, Olof Palme, Willy Brandt y Andreas Papandreou.

Por ahora, se está moviendo en la dirección opuesta.

(*) Dimitris Konstantakopoulos, Defend Democracy Press