A pocos días del eclipse total lunar

Washington, 10 mar (Prensa Latina) Los amantes de la astronomía se alistan para divisar el próximo jueves un evento poco frecuente: el eclipse lunar total, sin ocurrir desde hace tres años, resalta hoy National Geography.

El fenómeno teñirá la Luna de un característico tono rojizo, fenómeno conocido como “Luna Roja o Luna de Sangre, detallan los científicos.

El eclipse ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera que este último cuerpo celeste cae dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra.

Eclipse total de Luna en Costa Rica:

Inicia eclipse penumbral: Jueves 13 de marzo, 9:57 p.m.

Inicia eclipse parcial: Jueves 13 de marzo, 11:09 p.m.

Inicia eclipse total: Viernes 14 de marzo, 12:26 a.m.

Máximo: Viernes 14 de marzo, 12:58 a.m.

Termina eclipse total: Viernes 14 de marzo, 1:31 a.m.

Termina eclipse parcial: Viernes 14 de marzo, 2:47 a.m.

Termina eclipse penumbral: Viernes 14 de marzo, 4:00 a.m.

Este fenómeno coincide con el final del invierno en el hemisferio norte, lo que lo convierte en un momento ideal para los entusiastas de la astronomía y los observadores casuales.

Visible desde cualquier lugar del lado nocturno del planeta, las mejores condiciones de observación se darán en América del Norte, incluyendo Alaska y Hawái, precisa la publicación.

En América del Norte, las fases del eclipse serán visibles en Estados Unidos, Canadá y México. En cuanto a América del Sur, la mayor parte del continente podrá visualizar el evento astronómico.

A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden observarse desde una franja específica de la Tierra, los eclipses lunares totales son accesibles para cualquier persona que se encuentre en el lado nocturno del planeta durante el evento.

De hecho, el próximo día 29 ocurrirá otro eclipse, uno solar parcial, en el que la Luna cubrirá sólo una porción del Sol, suceso que será visible principalmente en Quebec, Canadá, el noroeste de África, gran parte de Europa y el noroeste de Rusia.

Algunas zonas de Sudamérica, como Surinam, Guayana Francesa y el estado brasileño de Amapá podrán percibir un débil efecto cuando la penumbra de la Luna roce la región, explicó la NASA en un comunicado.