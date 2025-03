Eurocomisario reprocha a EEUU la falta de deseo de lograr acuerdo con la UE sobre tarifas

Bruselas, 10 mar (Sputnik).- El comisario europeo de comercio y seguridad económica, Maroš Šefčovičs, ha señalado que la administración de Estados Unidos no quiere lograr componenda con la Unión Europea en materia de aranceles.

«El mes pasado hice una visita a EEUU, intentando establecer un diálogo constructivo con el fin de evitar el daño que no obligatoriamente podrían ocasionar las medidas y contramedidas. Hemos definido varios derroteros en los que podríamos avanzar en beneficio recíproco. Pero – según se dice – no se puede aplaudir con una sola mano. La administración de EEUU no muestra aspiración a sellar un acuerdo», dijo a los periodistas en Bruselas.

Según Šefčovičs, la Unión Europea en lo venidero va a partir de sus propios intereses, protegiéndose contra los aranceles que quiere imponer Washington, infundados, a juicio de la UE.

Anteriormente se informó que EEUU planea imponer aranceles a todas las mercancías procedentes de la Unión Europea, así como unas tarifas simétricas a los países que establecieron tarifas más altas para los productos estadounidenses que EEUU para los de ellos. Canadá y China ya anunciaron que darán respuesta, la UE también prometió tomar medidas si EEUU decide poner en práctica las amenazas que profiere el presidente Donald Trump.

Al referirse a las relaciones estadounidense-europeas, Trump mostró escepticismo, señalando que existe un déficit en la balanza comercial de centenares de miles de millones de dólares y amenazó con gravar con aranceles adicionales las mercancías europeas, así como exigió que la UE compre más agentes energéticos estadounidenses. Además, Trump opina que los países de la UE miembros de la OTAN no aportan lo suficiente para garantizar su propia seguridad. (Sputnik)