Venezuela afirma que elegirá gobernador de Guayana Esequiba pese a rechazo de Guyana

Caracas, 11 mar (Sputnik) .- Venezuela elegirá un gobernador de la Guayana Esequiba en los comicios regionales y legislativos del próximo 25 de mayo, pese al rechazo del Gobierno de Guyana, afirmó el lunes ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

«Ahora vamos a elecciones y no solo elecciones de gobernadores, sino que vamos a elegir por primera vez también los diputados a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y al consejo legislativo de allá, ¿qué van a acudir a la Corte Internacional de Justicia? Que acudan, nosotros acudimos a la soberanía popular, y no nos va a imponer nadie ninguna receta, nadie nos va a venir a decir en Venezuela lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer», expresó Cabello durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

El Gobierno guyanés solicitó a la Corte Internacional de Justicia medidas provisionales para evitar que Venezuela elija un gobernador para el Esequibo.

Cabello, también secretario general del Psuv, aseguró que Caracas seguirá avanzando en los planes electorales, tras considerar que ese territorio le pertenece a Venezuela.

«Todo lo que esté del lado oeste del río Esequibo le pertenece a Venezuela y eso genera derechos en el mar y otros derechos», comentó.

Además, denunció que Guyana ha intentado provocar a la Fuerza Armada venezolana.

El 1 de marzo, el presidente guyanés, Irfaan Ali, denunció que un buque naval venezolano entró en aguas petroleras en la zona en disputa.

Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó las acusaciones de Guyana en el marco del ejercicio de sus funciones constitucionales de «garantizar la soberanía nacional y seguridad en los espacios acuáticos».

La FANB indicó que la Armada, a través de imágenes satelitales, constató la presencia de 28 buques de perforación y tanqueros extranjeros en la zona en controversia, bajo el consentimiento de Guyana.

La administración de Nicolás Maduro denunció que las acusaciones del mandatario guyanés buscan alterar la paz de la región.

Además, rechazó que la Comunidad del Caribe (Caricom) apoye los planes de Guyana y el Comando Sur de EEUU para agredir a su país.

Desde hace más de 100 años, Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.

En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio. (Sputnik)