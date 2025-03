Hungría denuncia un corte del suministro del gas por un ataque ucraniano en Rusia

Budapest, 11 Mar. (EUROPA PRESS) – El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha denunciado este martes que el oleoducto Druzhba –que discurre desde Rusia central hacia el centro y este de Europa– ha sido víctima de un presunto ataque ucraniano que ha obligado a cortar el suministro en la rama sur de la tubería, que discurre hacia Hungría.

De acuerdo con Szijjarto, alguno de las decenas de drones lanzados esta noche desde Ucrania contra infraestructuras rusas ha impactado sobre una estación de medición del oleoducto, considerado como uno de los más grandes de Europa. «La guerra entre Rusia y Ucrania está produciendo más y más hechos graves», ha precisado el ministro en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El ministro de Exteriores húngaro ha mantenido una conversación con representantes del Ministerio de Energía de Rusia, quienes han reconocido que actualmente no es posible garantizar el suministro, pero han apuntado que los trabajos de reparación de la infraestructura podría culminar antes del miércoles. El oleoducto también conecta con Eslovaquia.

«Consideramos inaceptables los ataques dirigidos contra la estructura de Hungría», ha aseverado Szijjarto, quien ha aprovechado la ocasión para exigir una vez más a la Unión Europea que brinde garantías de seguridad energética al país, vecino de Ucrania y considerado como el principal socio de Rusia en el bloque comunitario.

«Hacemos un llamamiento a los ucranianos para que no ataque la infraestructura energética que se dirige hacia Hungría (…) Hungría no tiene control sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, Hungría no es responsable de esta guerra», ha remachado el ministro de Exteriores húngaro, que exige garantías de seguridad para su abastecimiento energético.