Arce anuncia medidas ante escasez de combustibles en Bolivia

La Paz, 12 mar (Xinhua) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la noche del miércoles un paquete de 10 medidas para enfrentar la escasez de combustibles y aseguró que el país no está en quiebra.

En un mensaje a la nación, Arce descartó una devaluación del boliviano, la eliminación de subsidios a los carburantes y su renuncia al cargo.

Desde la Casa Grande del Pueblo, rodeado de sus ministros, Arce atribuyó la crisis de abastecimiento a la falta transitoria de dólares y responsabilizó a la oposición por bloquear la aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa, lo que ha afectado la capacidad del Estado para financiar la importación de combustibles.

Además, desmintió diversas especulaciones al asegurar que no renunciará a la presidencia, cargo al que llegó por mandato ciudadano en 2020. También reiteró que su Gobierno no eliminará ni reducirá la subvención a los carburantes, pues, según afirmó, su principal prioridad es proteger la economía de las familias bolivianas.

«No vamos a tomar medidas como devaluación, como levantar la subvención, que esa medida no resuelve el problema que hoy enfrenta nuestro país. El problema que hoy enfrente el país es muy simple, es la falta de liquidez de dólares transitoria que estamos enfrentando. No se resuelve con corralitos ni con discursos alarmistas», enfatizó.¶

El desabastecimiento de combustibles ha impactado a la producción agrícola, el transporte público y privado, la industria y la educación, provocando largas filas en estaciones de servicio y afectando la movilidad en distintas regiones del país.

Arce explicó que Bolivia destina más de 3.500 millones de dólares anuales para la importación de combustibles, en su mayoría subsidiados, y que la actual escasez responde a la falta de acceso a divisas para completar estas compras en el mercado internacional.

Además, rechazó las versiones que sugieren de que el país enfrenta un colapso económico y enfatizó que la solución a esta coyuntura pasa por la aprobación de créditos externos por más de 1.600 millones de dólares, actualmente bloqueados en el Parlamento.

Para contrarrestar la escasez de combustibles y garantizar el suministro, el Gobierno implementará 10 acciones estratégicas. Entre ellas, se reducirá al 50 por ciento la circulación del transporte público para optimizar el consumo y se incrementará la dotación de combustible a surtidores, pasando del 50 por ciento al 80 por ciento.

Además, se lanzará una aplicación móvil para monitorear en tiempo real la disponibilidad de combustibles. Se dará prioridad en el abastecimiento al sector agropecuario y al transporte público, con estaciones de servicio exclusivas para este último.

Como medida complementaria, el horario del teleférico en La Paz se extenderá de 5:00 a 23:00 para mitigar la reducción del transporte terrestre. Asimismo, se implementará el horario continuo y el teletrabajo en sectores público y privado.

En las regiones más afectadas, se establecerán clases virtuales según la evaluación de las autoridades educativas. Finalmente, se reforzará el control militar en fronteras, estaciones de servicio y cisternas para evitar el contrabando a la inversa de diésel y gasolina.