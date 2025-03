Lavrov: El interés de Rusia, la relación con EE.UU. y China, «Führer Ursula»

Moscú, 12 Mar. (Sputnik).- La delegación estadounidense dejó claro a la parte rusa durante las conversaciones de febrero en Riad, Arabia Saudita, que, si bien los intereses nacionales de EE.UU. y de Rusia nunca coincidirán, Washington y Moscú están listos para trabajar en algo «mutuamente beneficioso», declaró el miércoles el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, en una entrevista a los blogueros estadounidenses Mario Naufal, Larri Johnson y Andrew Napolitano.

«Cuando nos reunimos, espero no desvelar ningún secreto, en Riad con [el secretario de Estado de EE.UU.] Marco Rubio, [el asesor de Seguridad Nacional] Mike Waltz y [el enviado especial de Washington para Oriente Medio] Steve Witkoff, nos propusieron la reunión y nos dijeron: ‘mira, queremos relaciones normales en el sentido de que la base de la política exterior americana bajo la Administración de Donald Trump es el interés nacional de Estados Unidos. Esto es indiscutible. Pero al mismo tiempo, entendemos que otros países también tienen sus intereses nacionales. Y con aquellos países que tienen su interés nacional y no le hacen el juego a los intereses de otros, estamos dispuestos a mantener un debate serio'», relató Lavrov.

«Se entiende muy bien que nos dijeran que países como Estados Unidos y Rusia nunca tendrían los mismos intereses nacionales», estimó. En este sentido, el canciller ruso señaló que «no coincidirían quizá ni un 50 % o menos», pero cuando coincidan, si los políticos son «responsables», deben desarrollar este interés simultáneo en «algo práctico que sea mutuamente beneficioso, ya sean proyectos económicos, proyectos de infraestructuras o cualquier otra cosa».

Según detalló Lavrov, la delegación estadounidense afirmó después que «cuando los intereses no coinciden y se contradicen, entonces los países responsables deben hacer todo lo posible para no permitir que esta contradicción degenere en confrontación, sobre todo militar, que sería desastrosa para muchos otros países». «Les dijimos que compartimos plenamente esta lógica. Es absolutamente la forma en que el presidente [Vladímir] Putin quiere y consigue conducir nuestra política exterior», dijo el canciller ruso.

«Führer Ursula»

En la entrevista, Lavrov cuestionó la política de la Unión Europea (UE) respecto al conflicto ucraniano. Según estimó, antes el bloque aún «conservaba cierta apariencia de asociación económica, pero ahora ha perdido completamente esta característica».

«Y la Führer [la presidenta de la Comisión Europea] Ursula [von der Leyen] está movilizando a todo el mundo para volver a militarizar Europa. Se habla de increíbles sumas de dinero. Mucha gente piensa que se trata de un truco para desviar la atención de la población de esas decenas y cientos de miles de millones de euros que se han gastado durante los días del covid y durante la ayuda a Ucrania sin una auditoría adecuada», explicó el diplomático ruso.

«La UE también perdió su independencia y su sentido económico […]. Las empresas se están trasladando a Estados Unidos, se está produciendo la desindustrialización de Europa. Están dispuestos a sacrificar todo esto con tal de alcanzar el objetivo ideológico de ‘derrotar’ a Rusia», denunció.

Sobre los temores que suscita en el seno de la UE la postura de Trump hacia la OTAN, Lavrov opinó que no cree que los estadounidenses abandonen el bloque. «Al menos el presidente Trump nunca insinuó que ese pudiera ser el caso. Pero lo que sí dijo sin rodeos fue que ‘si quieren que les protejamos, que les demos garantías de seguridad, paguen lo que sea necesario'», explicó el ministro.

«Obsesión» de Macron

Lavrov también dijo que está «muy sorprendido con esta obsesión por las fuerzas de paz». «El presidente [de Francia, Emmanuel] Macron dice: ‘paremos, en un mes se desplegarán las fuerzas de paz y entonces veremos qué hacer después’. En primer lugar, no es lo que decimos que se requiere para el final de esta guerra que Occidente emprendió contra nosotros, a través de los ucranianos con la participación directa de sus militares», aseveró el ministro.

«Si la expansión de la OTAN es reconocida, al menos por Donald Trump como una de las causas fundamentales, entonces la presencia en suelo ucraniano de las tropas de los países de la OTAN, bajo cualquier bandera y en cualquier capacidad, es la misma amenaza», añadió.

En este sentido, el canciller reiteró que Rusia no aceptará un desarrollo semejante de acontecimientos «bajo ninguna condición». «Nadie habla con nosotros. Siguen diciendo ‘nada sobre Ucrania sin Ucrania’, pero lo hacen todo sobre Rusia sin Rusia», criticó.

«Entonces, con todos los respetos, esto no sería un grupo, una fuerza que mantiene la paz. Esto sería un grupo manteniendo y protegiendo al régimen nazi. Y esto es absolutamente imposible», enfatizó.

«Nuestra conciencia es transparente y clara»

En este sentido, Lavrov afirmó que Rusia sabe cómo evitar un compromiso sobre Ucrania que ponga en peligro el destino de la gente, ya que -recalcó- la prioridad de Moscú es proteger a las personas a las que el régimen de Kiev privó de su historia con ayuda de las leyes.

«Nuestra conciencia es muy clara y limpia. Y está limpia, no porque la usemos pocas veces, sino porque nos hemos quemado los dedos tantas veces que en esta crisis en particular sabemos lo que hay que hacer y no transigiremos en el camino que comprometa el destino del pueblo. No se trata de los territorios, se trata de la gente a la que la ley privó de su historia», subrayó.

Mientras tanto, Europa y el Reino Unido «ciertamente quieren» que estas hostilidades continúen, precisó Lavrov. «La forma en que recibieron a [Vladímir] Zelenski en Londres después del escándalo en Washington es una indicación de que quieren subir la apuesta y están preparando algo para presionar a la Administración de Donald Trump para que vuelva a tomar alguna acción agresiva contra Rusia», expresó.

Rusia «no traicionará» a China

El ministro también fue preguntado sobre un posible alejamiento de Rusia de su alianza con China.

«Nunca tuvimos unas relaciones con China tan buenas, de tanta confianza, tan duraderas y que contaran con el apoyo de los pueblos de ambos países», respondió. «Los estadounidenses saben que no traicionaríamos nuestros compromisos, los compromisos jurídicos, pero también, ya lo saben, los compromisos políticos que desarrollamos con los chinos», aseguró.

Lavrov reconoció que las relaciones, sin embargo, tienen ciertos problemas y dificultades «sobre todo por las sanciones, porque las empresas quieren evitar ser castigadas». «Se están retrasando algunos proyectos logísticos y de infraestructuras muy prometedores en Siberia. Pero no tenemos prisa y los chinos, por supuesto, nunca tienen prisa. Siempre ven más allá del horizonte. Este es el carácter nacional y nosotros lo respetamos», destacó. (Sputnik)