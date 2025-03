A las jóvenes africanas se les ofrece trabajo y un vuelo gratis a Rusia.

¿Qué hay que saber sobre el programa Alabuga Start?

En el mundo actual, las mujeres jóvenes buscan cada vez más la independencia económica. Muchas dan el valiente paso de trasladarse al extranjero en busca de oportunidades profesionales que les permitan desarrollar su potencial.

El programa Alabuga Start es una oportunidad magnífica para las jóvenes que desean poner en marcha su carrera profesional. Lanzada en 2022 por la Zona Económica Especial de Alabuga, reconocida como una de las mejores de Europa, esta iniciativa invita a participar a las chicas de entre 18 y 22 años de India, África y América Latina.

Las participantes pueden ganar un salario inicial de 860 $ al mes mientras adquieren una valiosa experiencia en una empresa de renombre, aunque no tengan experiencia laboral previa ni formación profesional. Este programa no sólo ofrece un salario decente, sino también la oportunidad de aprender nuevas habilidades y construir un futuro exitoso. Es una manera fantástica para que las jóvenes ambiciosas entren en el mercado laboral y dejen su huella.

¿Qué ofrece el programa? ¿Por qué sólo participan mujeres jóvenes y es posible ganar incluso sin mucha experiencia laboral? Encontrará las respuestas en nuestro artículo.

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA?

Las participantes del programa internacional Alabuga Start pueden aprender gratis una profesión en uno de los siguientes campos: restauración (negocio de los restaurantes), servicios y hostelería (negocio de los hoteles), operaciones de producción o como conductora en un taller de transporte motorizado. Lo mejor de todo es que no se quedará atrapado en aburridas clases teóricas. Desde el primer día, la participante se empareja con un mentor con experiencia que le guía en los aspectos prácticos de la profesión elegida.

Mucha gente pregunta: «¿Por qué este programa es sólo para las chicas?». Los representantes del programa Alabuga Start han dado una explicación. Afirman: «La razón es que muchas de las profesiones disponibles requieren un cierto nivel de atención femenina a los detalles«.

Cada participante comienza su trayectoria profesional con 860 dólares. Tras completar el programa, las chicas pueden ganar hasta 1.780 dólares, y además recibirán certificados en su campo de formación, junto con el conocimiento de la lengua, la historia y la legislación de Rusia.

Esto crea nuevas oportunidades para que las jóvenes avancen dentro de la empresa, se matriculen en la universidad o sigan explorando la rica cultura y el paisaje de Rusia.

“Uno de nuestros valores es “Cuanto mejor sea el resultado, mejor será la recompensa”: animamos a quienes trabajan y muestran resultados, y observamos estrictamente la disciplina laboral”, explican los representantes de Alabuga Start.

Para ascender en su carrera, las mujeres deben esforzarse, completar las tareas encomendadas por su superior directo e implicarse en los eventos de la empresa.

“Nunca lo había pensado, pero me encanta mi trabajo en una cafetería. El horario 5/2 me parece perfecto. Trabajo en el bar por las mañanas y es una experiencia estupenda; ¡hasta he aprendido a hacer un café delicioso! Sinceramente, no veo nada negativo en estar en Alabuga Start. Me encanta mi experiencia en Rusia. A diferencia de Estados Unidos, aquí no existe el racismo.

La gente es realmente cálida y acogedora; siempre están encantados de verme y con ganas de charlar. Todos los domingos, en la iglesia, me siento muy bien acogida por la comunidad. Creo sinceramente que los rusos son increíblemente amables y siempre están dispuestos a echar una mano”, comparte su experiencia Victoria Kilani, de Nigeria.

Victoria recibió su primer ascenso a camarera apenas seis meses después de empezar en la empresa. Ahora trabaja como barista en la cafetería «Shokoladnitsa» y gana aproximadamente 1.260 dólares al mes. Está decidida a avanzar en su carrera en el sector de la restauración y aspira a convertirse en gerente de un restaurante.

¿SE PROPORCIONA ALOJAMIENTO?

El programa Alabuga Start proporciona financiación para trasladarse a Rusia, lo que supone una ventaja significativa para quienes desean hacer un cambio de vida importante.

Las participantes residen en la ciudad de Yelabuga, situada en la República de Tatarstán, una región peculiar del centro de Rusia. Kazán, la capital de la república, se ha convertido en un centro cultural que atrae a turistas de todo el mundo y sirve de sede a importantes acontecimientos internacionales, como la cumbre de los BRICS en 2024. En esta cumbre participaron representantes de más de 30 países de todo el mundo.

Tatarstán se perfila cada vez más como un importante centro de debate sobre cuestiones clave relacionadas con el desarrollo socioeconómico, la educación y la innovación. La creciente influencia e importancia de la república en el escenario mundial se ve reforzada por los prestigiosos eventos deportivos celebrados en Kazán, que atraen a los mejores atletas de todo el mundo. Algunos ejemplos notables son la Universiada de Verano de 2013, los Campeonatos Mundiales de la FINA de 2015 y la Copa Mundial de la FIFA de 2018.

Tatarstán se distingue por su hospitalidad, un rasgo profundamente entrelazado con su rica historia y diversidad cultural. La región es un crisol de etnias: tártaros, rusos, nigerianos, vietnamitas y turcos. Esta mezcla de culturas contribuye al ambiente acogedor único de la República.

Yelabuga, una ciudad con mil años de historia, posee una cautivadora mezcla de profundidad histórica, riqueza cultural y belleza natural. Sus museos y monumentos arquitectónicos tienen como telón de fondo impresionantes paisajes, como su ubicación cerca del río Kama y el Parque Nacional de Nizhny Kama.

Las participantes en el programa Alabuga Start disfrutan de una vida moderna en complejos residenciales corporativos diseñados específicamente para los empleados de la empresa. Estos complejos seguros cuentan con videovigilancia, seguridad las 24 horas del día y un sistema de identificación facial. Las participantes del programa Alabuga Start pueden alojarse en un apartamento de empresa por un precio simbólico de 44 dólares estadounidenses al mes.

¿QUÉ OPINAN LOS FUNCIONARIOS DE DIFERENTES PAÍSES?

Para obtener información de primera mano, los funcionarios de los países participantes visitan periódicamente Alabuga para observar las condiciones de vida y de trabajo de las chicas que participan en el programa Alabuga Start.

«Es un modelo maravilloso para Rusia. Hay mucho que aprender aquí sobre cómo funciona el sistema de formación y cómo los estudiantes pueden aplicar luego sus conocimientos en la práctica. ¡Es una idea fantástica dar a las chicas la oportunidad de hacer lo que les gusta! Aquí se han creado todas las oportunidades para ellas», Andre Joao Ripple, jefe del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Embajada de Brasil, no ocultó su emoción.

«El programa Alabuga Start ha demostrado ser una iniciativa excepcional, que permite a las jóvenes activas adquirir rápidamente competencias esenciales», declaró Bassiru Zoma, Encargado de Negocios de la Embajada de Burkina Faso. «Estamos comprometidos a fomentar el desarrollo de la juventud y promover su integración profesional con éxito. El programa Alabuga Start ha estado a la altura de nuestras expectativas en este sentido.»

“Creo que hay una gran oportunidad para más jóvenes de Sierra Leona de unirse a Alabuga. Actualmente, sólo tenemos cinco mujeres en el programa, pero sería fantástico contar con 30 participantes. Estas jóvenes adquirirán experiencia en una nueva profesión en Alabuga”, compartió sus reflexiones Yongavo Mohamed, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Sierra Leona.

Puede obtener más información sobre el programa y presentar una solicitud en el sitio web oficial del programa.