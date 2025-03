Dos Pinos lanza Duopack Extraordinario en el Día Mundial del Síndrome de Down

San José, 14 Mar (Elpaís.cr).- En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, Dos Pinos presentó su nueva iniciativa solidaria: el Duopack Extraordinario, un empaque especial que contiene dos productos de sabores diferentes. Esta campaña no solo busca celebrar la diversidad, sino también apoyar a la Fundación Yo puedo ¿Y vos?, dedicada a promover la inclusión y el desarrollo de personas con síndrome de Down.

El Duopack Extraordinario se inspira en la tradición de usar medias de colores diferentes cada 21 de marzo, un gesto simbólico que transmite un mensaje claro: somos diferentes, pero iguales.

A través de esta iniciativa, Dos Pinos reafirma su compromiso con la inclusión y la igualdad, donando parte de las ventas de estos productos a proyectos que fomentan la integración educativa y el crecimiento personal de niños y jóvenes con síndrome de Down.

Sofía Valverde, gerente de Comunicación y Relaciones Comunitarias de Dos Pinos, destacó: “En Dos Pinos, reconocemos que la diversidad es una fortaleza invaluable que impulsa la innovación y el crecimiento. Con esta iniciativa, celebramos nuestras diferencias y reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más inclusiva”.

Por su parte, Johanna Castro García, directora ejecutiva de la Fundación Yo puedo ¿Y vos?, expresó: “Este lanzamiento no solo celebra la diversidad, sino que también busca concientizar sobre la importancia de brindar igualdad de oportunidades a todos. Cada compra del Duopack apoya directamente nuestros proyectos, ayudando a construir un entorno más justo y equitativo”.

Combinaciones únicas y disponibles por tiempo limitado

El Duopack Extraordinario estará disponible hasta el 31 de marzo exclusivamente en la APP Dos Pinos Express, así como en las heladerías La Estación. Entre las combinaciones destacadas se encuentran:

1 Leche Proteína 50% + 1 Leche Delactomy 2%

1 Deleite Chocobón + 1 Deleite Pie Limón

1 Néctar Mix Frutas + 1 Néctar Manzana

1 Chocoleta + 1 Cremoleta

1/4 Helado Vainilla Chips + 1/4 Helado Combinado

Además, en las heladerías La Estación, los clientes podrán adquirir el Dúo Pack de 2 Milkshakes de Fresco Leche.

Un mensaje que une

El empaque especial del Duopack extraordinario refuerza el mensaje de que la diversidad nos enriquece y fortalece como sociedad. “En Dos Pinos creemos que cada persona es única y que la verdadera grandeza radica en reconocer que nuestras diferencias nos hacen más fuertes”, concluyó Sofía Valverde.

Johanna Castro, por su parte, invitó a todos a sumarse a esta celebración: “Este es un mensaje poderoso que reafirma nuestra misión: aunque nuestras diferencias nos hacen únicos, todos merecemos ser incluidos y valorados. Juntos podemos hacer la diferencia”.

Con esta iniciativa, Dos Pinos no solo celebra la diversidad, sino que también contribuye a construir un futuro más inclusivo para todos.