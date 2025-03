Experto califica de “locura” plan de Trump en la Franja de Gaza

San José, 14 Mar (DNP).- De la mano de la Inteligencia Artificial (IA), el presidente de Estados Unidos Donald Trump viralizó un video de cómo sueña que pueda convertirse la Franja de Gaza, si su iniciativa de convertir este territorio de 360 kilómetros cuadrados en un enclave turístico, al que denomina la The Riviera of the Middle East, fuese una realidad.

De repente, se ve en el video de 36 segundos una playa paradisíaca, hoteles de ultralujo, un edificio con el título Trump Gaza y hasta al asesor presidencial y multimillonario Elon Musk degustando un bocadillo, mientras billetes que parecen ser dólares revolotean en el aire.

Para el académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Zidane Zeraoui El Awad, esta propuesta del gobernante estadounidense solo puede describirse con una palabra: “locura”.

“Es así porque es imposible sacar a dos millones y medio de personas cuando no tienen a dónde ir—en referencia a la población palestina que reside en Gaza—. Yo no sé qué pasaría si se lleva a cabo, pero sería algo así como una catástrofe humanitaria”, advirtió el también docente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México.

Sus manifestaciones las compartió durante la charla inaugural del I ciclo lectivo de este año de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA). Enfrente tuvo a un auditorio Clodomiro Picado, del Campus Omar Dengo, prácticamente lleno, y donde estudiantes de esta escuela intercambiaron con el experto.

El tema de fondo fue “los cambios geopolíticos en el Medio Oriente” y se centró en la situación en la Franja de Gaza, arrasada por las fuerzas militares de Israel desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamás (que gobierna en este territorio desde el 2006) arremetió en territorio israelí y dejó un saldo de 1.200 personas fallecidas y 250 secuestrados.

Sin embargo, la estela de muerte se hizo aún más grande tras la respuesta israelí en este territorio, que dejó la pérdida de 61.709 vidas de palestinos, la destrucción de la infraestructura como centros médicos y escuelas, además de denuncias por violaciones a los derechos humanos, por parte de países y organismos internacionales.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el costo de reconstruir Gaza asciende a 53 mil millones de dólares.

Hoy día rige una frágil tregua, que se basa en el intercambio de prisioneros israelíes y palestinos, y el suministro de ayuda humanitaria en Gaza. En este contexto de incertidumbre política y social trascendió la propuesta de Donald Trump, calificada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como una “idea extraordinaria”.

Escenarios

De acuerdo con Zidane Zeraoui El Awad, son pocas las salidas racionales que se ven en el horizonte a la crisis en Gaza, mientras que no se avance con la solución de un Estado Palestino. La que más le llama la atención es la que planteó semanas atrás Yair Lapid, quien es el líder de la oposición israelí.

La propuesta es que sea una tercera nación, en este caso Egipto, la que se haga responsable de Gaza por los próximos 15 años, lidere una fuerza de paz que trabaje por la reconstrucción de este territorio y, a cambio, los países condonen la deuda de El Cairo que asciende a 155 millones de dólares.

“Entre los males que existen hoy, este puede ser el menos dañino; no es el mejor, pero me parece viable. ¿Qué obtendría Egipto a cambio? Además del alivio de la deuda, también un posicionamiento político sobre la región del Medio Oriente”, indicó el académico de la UNAM.

Sin embargo, dos días después de esta charla surgió una nueva propuesta de la Liga Árabe: un plan de reconstrucción de Gaza para que esta zona la gobierne un comité de gestión bajo la autonomía del gobierno palestino, integrado por tecnócratas, el cual estaría más allá de una inversión inmobiliaria como lo propone Trump, y establecería acciones en política pública y derechos para el pueblo palestino.

Región en pugna

Además, a tono con el tema de la charla inaugural, Zeraoui El Awad hizo un repaso histórico y contextual de la situación de esta región del mundo, caracterizada por su heterogeneidad cultural y religiosa, por las disputas territoriales y los intereses económicos que se han extrapolado a otras latitudes.

Al respecto, el catedrático indicó que durante el último siglo la distribución del liderazgo regional se ha dividido entre Egipto (entre 1948 y 1973) y luego Arabia Saudita (entre 1973 y 1979), tras la guerra árabe-israelí de 1973, conocida como Yom Kipur y que catapultó a los saudíes como potencia económica, a raíz del aumento considerable del precio del petróleo en aquella década.

Sin embargo, desde 1979 fue Irán el que acaparó el protagonismo como líder del “eje de la resistencia”, tras la revolución islámica del ayatolá Ruholla Jomeiní. Las invasiones a Afganistán en el 2001 (en respuesta al ataque terrorista de las Torres Gemelas) y luego la invasión a Irak, que terminó con el derrocamiento de Sadam Hussein, provocaron que la presión contra el gobierno iraní disminuyera y su posición tomara mayor influencia.

Zidane Zeraoui El Awad manifestó que actualmente Irán se ha debilitado luego de la caída del régimen de Bashar Al Assad en Siria y los ataques israelíes en su campaña de lucha contra Hamás, que se ha extendido hacia otras organizaciones que complementan el “eje de la resistencia” chiita, como son los hutíes de Yemén o el Hezbolá libanés.

Sin embargo, Israel, ni por asomo, piensa en un ataque directo a Irán. Existe un veto establecido por Estados Unidos (aliado israelí) de no realizar una incursión, en vista de que esto podría significar el cierre del estrecho de Ormuz, vía marítima esencial para el comercio internacional y el trasiego de petróleo y gas que abastece a Europa, América y Asia, según explicó Zeraoui El Awad.

El director de la Escuela de Relaciones Internacionales, Marco Vinicio Méndez, manifestó la importancia de que estas discusiones se den a lo interno de un campus universitario. “La región del Medio Oriente es una de las más dinámicas y estratégicas del mundo y como profesionales en formación, no se nos debe olvidar que al analizar los conflictos dentro de un territorio es imperante colocar en primer orden a los seres humanos, cuyas formas de vida se ven afectadas por la violencia y sus implicaciones para la identidad de los derechos humanos”.