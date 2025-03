Lula lanza sospechas sobre abusos de precios en la cadena de producción de alimentos

Sao Paulo, 14 mar (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó hoy viernes a parte de la cadena de producción de alimentos de intentar sacar ventaja y cometer fraude con el aumento de precios, perjudicando la lucha contra la inflación.

El presidente cuestionó la cadena productiva de algunos alimentos como el huevo, considerado uno de los elementos responsables por el índice de inflación, durante una ceremonia para la entrega de 789 ambulancias del servicio público de emergencias realizada en la ciudad de Sorocaba, en el estado de Sao Paulo (sureste).

«Quiero averiguar cómo un ladrón se apoderó del derecho del pueblo brasileño a comer huevos. El pueblo brasileño come, en promedio, 260 huevos al año. Eso no es suficiente, ni siquiera uno al día. ¿Pero saben cuántos huevos producirá Brasil este año? 59.000 millones de huevos. Así que no hay explicación de que estos huevos sean caros; Alguien los está robando. Estos son los datos concretos, y queremos saber quién es», añadió Lula da Silva.

El mandatario de la mayor economía de América Latina dijo que ni el aumento del dólar a fines de 2024, ni la ola de calor, son explicaciones y comentó con ironía ante la multitud: «Alguien está estafando a las gallinas».

Aseguró que el Gobierno trabaja para reducir el precio de la carne, una promesa de su campaña vencedora de 2022.

Este viernes entró en vigor una de las medidas anunciadas para reducir los precios de los alimentos, pero no aborda la producción de huevos, como el cese de tarifas de importación para maíz, café, carnes, aceite de oliva, galletitas, sardinas, aceite de palma y pastas.