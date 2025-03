Costa Rica explora el potencial de los créditos de carbono en suelos de plantaciones forestales

San José, 15 Mar. (DNP).- Costa Rica avanza en la exploración del potencial de los créditos de carbono en suelos de plantaciones forestales, una iniciativa que busca combinar la conservación ambiental con la generación de incentivos económicos para el sector forestal.

Este lunes 24 de marzo, en el marco del II Congreso de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, se llevará a cabo el taller «Posibilidades para un proyecto de Créditos de carbono del suelo en plantaciones forestales en Costa Rica», organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (Inta) y el Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional de Costa Rica (Inisefor-UNA), con el apoyo de la Cooperación al Desarrollo del Gran Ducado de Luxemburgo.

El evento, que reunirá a especialistas, propietarios de plantaciones forestales y actores clave del sector, tiene como objetivo sentar las bases para el desarrollo de un proyecto piloto en el país. Este proyecto busca impulsar un esquema innovador que no solo promueva la sostenibilidad de los suelos forestales, sino que también genere valor económico para los productores a través de su participación en los mercados internacionales de carbono.

El almacenamiento de carbono en los suelos es un proceso clave en la mitigación del cambio climático, ya que permite capturar y retener carbono en forma de materia orgánica y compuestos minerales, reduciendo así la cantidad de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera. En Costa Rica, el potencial de las plantaciones forestales en este ámbito ha sido poco explorado, por lo que este taller representa una oportunidad para abrir un espacio de discusión y aprendizaje colaborativo.

El taller contará con la participación de destacados expertos en metodologías de medición y certificación de carbono en suelos forestales. Entre ellos destacan Ana Lupi, representante del Inta; Angelo Sartori, director Senior de Government and Policy Engagement de VERRA, plataforma líder en certificación de créditos de carbono; Arturo Ureña, coordinador Técnico del programa Scaling up Climate Ambition on Land Use and Agriculture (SCALA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); Andreina Malavasi, especialista en Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) del Proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados del PNUD; y Gilmar Navarrete, director de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).

Durante la jornada, se abordarán temas clave como los requisitos para la certificación de proyectos, la recarbonización de suelos agrícolas y las oportunidades de financiamiento disponibles para el sector privado. Además, se discutirán las implicaciones técnicas, económicas y ambientales de implementar un proyecto de créditos de carbono en el país.

El evento está dirigido a propietarios y gestores de plantaciones forestales, investigadores, instituciones gubernamentales, empresas interesadas en sostenibilidad y mercados de carbono, así como organizaciones ambientales. Se llevará a cabo en las instalaciones del Museo de Cultura Popular, ubicado en Barva de Heredia.

Esta iniciativa representa un paso importante para Costa Rica en su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades económicas para el sector forestal.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2562-4609.