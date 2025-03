Washington, 17 Mar (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha rechazado la opinión de que el Ejército ucraniano hay fracasado en la provincia rusa de Kursk debido a la suspensión de la ayuda militar estadounidense.

«No, en absoluto. Todo lo contrario», respondió el mandatario a la pregunta de la periodista sobre este tema. «Mañana hablaré con el presidente Putin de Rusia para salvar a unos soldados que están en graves problemas. Están capturados esencialmente, están cercados por soldados rusos«, señaló. «Creo que si no fuera por mí, ya no estarían aquí. Conseguí que no hicieran nada en este momento», añadió.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso había declarado que el régimen de Kiev había perdido más de 68.000 soldados en su ataque contra la provincia rusa.

Trump, por su parte, pidió a la parte rusa que perdonara la vida a los militares ucranianos. «En este momento, miles de tropas ucranianas están completamente rodeadas por el Ejército ruso y en una situación terrible y vulnerable. He solicitado encarecidamente al presidente Putin que les perdone la vida», escribió en su red social Truth Social el viernes pasado.

En respuesta a un pedido de su homólogo de EEUU, el líder ruso afirmó el viernes pasado durante una reunión del Consejo de Seguridad que si los soldados ucranianos en la provincia de Kursk se rinden, se les perdonará la vida.

«En caso de que depongan las armas y se rindan [los ucranianos], se les garantizará la vida y un trato digno de conformidad con las normas del derecho internacional y las leyes de la Federación de Rusia», manifestó Putin.

Trump revela un tema que abordará con Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que uno de los temas de conversación con su homólogo ruso, Vladímir Putin, será el cerco a los soldados ucranianos por parte de los militares rusos.

«Mañana hablaré con el presidente Putin, de Rusia, para salvar a unos soldados que están en graves problemas. Están capturados, esencialmente, están cercados por soldados rusos«, señaló.

También calificó de «muy importante» la conversación prevista para este martes y afirmó que las partes habían llegado a una «etapa crítica» sobre la solución del conflicto en Ucrania.

«Vamos a tener una llamada muy importante. Ya hemos tenido llamadas, pero estamos llegando a una etapa muy crítica. Y queremos acabar con todo el asunto entre Rusia y Ucrania», indicó a la prensa. (Sputnik)