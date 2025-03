Vicepresidenta de Ecuador viaja a Turquía por sus propios recursos

Quito, 18 mar (Sputnik).- La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, anunció que viajó a Turquía con sus propios recursos para cumplir con las funciones asignadas por el presidente Daniel Noboa, a través de un decreto ejecutivo.

«Pese a que la Vicepresidencia sigue militarizada, en medio de procesos administrativos irregulares y sin contar con Quipux (sistema digital), correo institucional y otras herramientas que me permitan ejercer mis funciones, por mis propios medios me he trasladado a la Embajada de Ecuador en Turquía», señaló la vicemandataria en su cuenta en X.

En un mensaje en video, Abad exigió al Gobierno ecuatoriano que habilite su nombramiento por parte de la Cancillería, así como los instrumentos y herramientas necesarias para cumplir con las funciones asignadas por el mandatario.

«Hasta el día de hoy, la Cancillería no lo ha emitido (el nombramiento), así que espero, para poder cumplir con los ecuatorianos, lo que se requiere», reiteró.

En el decreto 490 del 23 de diciembre de 2024, Noboa le asignó a Abad la única «función especial y temporal de colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el Gobierno de la República de Turquía».

Con anterioridad, Abad cumplió una misión en el exterior, como «embajadora por la paz» en Tel Aviv, Israel, luego del distanciamiento con Noboa desde antes de la segunda vuelta de las elecciones anticipadas celebradas en 2023.

Poco después, la vicemandataria recibió la orden de trasladarse desde Tel Aviv hasta Ankara, pero retornó a Ecuador tras una sanción laboral de 150 días sin funciones y sin derecho a salario, por incumplir presuntamente con su movilización entre las dos ciudades en el plazo señalado por el mandatario.

Abad logró que la jueza ecuatoriana Nubia Vera derogara dicha medida, pero el Gobierno le impidió ingresar a sus oficinas en la Vicepresidencia y delegó a su reemplazo, hasta tanto se trasladara a Turquía.

Tampoco Noboa le traspasó sus funciones para hacer campaña electoral y en su lugar delegó a Cynthia Gellibert, nombrada vicepresidenta mediante decreto ejecutivo.

En el lapso de su estancia en Ecuador, Abad interpuso demandas por violencia política de género contra el presidente, así como contra la canciller, Gabriela Sommerfeld; además de la asesora presidencial, Diana Jácome, y el ahora exviceministro de Gobierno, Esteban Torres, aunque todas fueron desestimadas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Tanto Noboa como los integrantes de su gabinete expresaron su rechazo a que Abad reemplazara al mandatario durante su ausencia temporal del cargo para participar en la campaña electoral por su reelección en 2025, al considerarla un riesgo para la democracia.

El TCE, sin embargo, aceptó una demanda por la misma causa de Sommerfeld contra Abad, la cual contempla una sanción de suspensión de sus derechos políticos por dos años y el pago de una multa de 30 salarios básicos (470 dólares).

La vicepresidenta ha declarado que buscará justicia en su caso en el exterior del país ante organismos internacionales, frente a los nueve procesos penales que le ha interpuesto el Gobierno de Noboa, incluso uno por presunta usurpación de funciones.

Recientemente, la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, afirmó que existe «hostigamiento» y «abuso» contra la vicepresidenta ecuatoriana, los cuales violan los tratados internacionales, y señaló que esta situación se da también en un contexto electoral, lo cual pone en tela de duda la independencia judicial y la democracia. (Sputnik)