San José, 18 Mar (Elpaís.cr).- En un clima político cada vez más polarizado, el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, acusó al poder Ejecutivo, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, de transgredir el principio de separación de poderes. La denuncia se produjo en respuesta a una manifestación convocada por el propio Chaves, en la que se exigió la renuncia de Díaz y se criticó duramente al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa.

El evento, que reunió a unos 3000 simpatizantes del gobierno, miembros del gabinete y exfuncionarios, ha sido interpretado por algunos como una estrategia electoral, mientras que otros lo ven como un intento de deslegitimar a las instituciones democráticas del país.

La manifestación

La movilización, que tuvo lugar el martes 18 de marzo, comenzó en la Plaza de la Democracia y culminó frente al Ministerio Público.

Aunque el gobierno negó haber organizado la protesta, la presencia de figuras clave del Ejecutivo, como ministros y diputados oficialistas, así como el tono del discurso presidencial, sugieren lo contrario. Durante su intervención, Chaves calificó al fiscal general de «corrupto» y acusó al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa de estar «capturados por las ratas».

Estas declaraciones, cargadas de un lenguaje confrontativo y mesiánico, fueron recibidas con gritos de «¡fuera!» por parte de los asistentes, quienes coreaban consignas en apoyo al mandatario.

Carlo Díaz, por su parte, rechazó las acusaciones y señaló que la manifestación tuvo como objetivo obstaculizar los procesos penales que lleva adelante la Fiscalía.

Entre estos casos, se encuentran más de 60 expedientes abiertos contra el presidente Chaves, que incluyen denuncias por abuso de autoridad y el polémico caso de tala ilegal en el Refugio de Gandoca-Manzanillo.

Díaz defendió el trabajo de su institución, asegurando que ha sido «arduo y decidido en la lucha contra la delincuencia y la corrupción», y lamentó que el Ejecutivo ataque estos esfuerzos en lugar de implementar acciones contundentes para enfrentar los problemas del país.

La separación de poderes

El principio de separación de poderes, uno de los pilares fundamentales de la democracia costarricense, ha sido puesto en entredicho por estos acontecimientos. Según la Constitución Política de Costa Rica, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben funcionar de manera independiente y autónoma, garantizando así un sistema de contrapesos que evite la concentración de poder.

Sin embargo, las recientes declaraciones y acciones del presidente Chaves han generado preocupación entre sectores de la sociedad civil y expertos en derecho constitucional.

Durante su discurso, Chaves afirmó que «aquí hoy no hay un solo costarricense que no sea demócrata, que no crea en la separación de poderes», pero minutos después acusó a las instituciones de estar «heridas de gravedad» y «capturadas por las ratas».

Esta contradicción ha sido interpretada como un intento de deslegitimar a los otros poderes del Estado, en particular al Judicial y al Legislativo, que han sido blanco de críticas recurrentes por parte del mandatario.

El fiscal general no fue el único funcionario al que Chaves pidió renunciar. También responsabilizó al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, de los problemas de corrupción en el país, utilizando su ya conocida frase de «váyase a casa».

Estas declaraciones han sido vistas como un ataque directo a la institucionalidad democrática y han generado un clima de tensión política que podría afectar la gobernabilidad del país.

Discurso mesiánico y confrontativo

Uno de los aspectos más llamativos de la manifestación fue el tono del discurso presidencial, que combinó elementos religiosos y mesiánicos con un lenguaje confrontativo y populista.

Chaves se presentó como la «voz del pueblo» y aseguró que solo él podía defender a los costarricenses de la corrupción y la injusticia.

«Yo no tengo voz propia, soy únicamente por la gracia de Dios la voz del pueblo», afirmó, en un claro intento de posicionarse como un líder providencial.

Este estilo de liderazgo, que algunos han comparado con el de otros líderes populistas en la región, ha generado divisiones en la sociedad costarricense.

Mientras que sus seguidores lo ven como un defensor de los intereses del pueblo, sus críticos lo acusan de erosionar las instituciones democráticas y de utilizar un lenguaje incendiario para consolidar su poder.

Implicaciones políticas y electorales

La manifestación y las declaraciones del presidente Chaves ocurren en un contexto electoral, a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales.

Aunque el mandatario aún no ha definido su candidatura diputadil, el evento ha sido interpretado como una estrategia para movilizar a su base de apoyo y consolidar su liderazgo dentro del chavismo.

Sin embargo, también ha generado preocupación sobre el futuro de la democracia costarricense, que tradicionalmente se ha caracterizado por su estabilidad y respeto a las instituciones.

La presencia de figuras como Laura Fernández, exministra y probable candidata presidencial de Chaves, así como otros exfuncionarios y miembros del gabinete, sugiere que el gobierno está buscando fortalecer su posición de cara a las elecciones.

No obstante, el uso de un lenguaje confrontativo y la descalificación de las instituciones podrían tener un efecto contraproducente, alienando a sectores moderados de la población y generando rechazo entre los defensores de la democracia.

Tensión política

La denuncia del fiscal general Carlo Díaz sobre la violación de la separación de poderes por parte del gobierno de Rodrigo Chaves ha puesto en evidencia las tensiones políticas que atraviesa Costa Rica.

En un contexto de polarización y con miras a las próximas elecciones, el discurso confrontativo del presidente y su intento de deslegitimar a las instituciones democráticas representan un desafío para la estabilidad del país.

La defensa de la separación de poderes y el respeto a las instituciones son fundamentales para preservar la democracia costarricense.

En este sentido, es crucial que los diferentes actores políticos, así como la sociedad civil, trabajen para garantizar que estos principios no sean socavados en beneficio de intereses particulares.

En diversos medios y redes sociales se insiste en que solo así se podrá asegurar un futuro en el que prevalezca el Estado de derecho y la justicia para todos los costarricense.