Los muertos en Gaza tras la reanudación de ataques israelíes ya superan los 300

Doha, 18 mar (Sputnik).- Las autoridades sanitarias de Gaza elevaron a 310 la cifra de muertos tras la reanudación de ataques israelíes contra el movimiento palestino Hamás.

«El número de fallecidos aumenta a 310, hay cientos de heridos y desaparecidos como resultado de ataques del enemigo israelí contra la Franja de Gaza», cita la cadena de televisión Al Jazeera al Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás.

Por su parte, la portavocía del gobierno gazatí informó en la red social Telegram de más de 322 muertos y desaparecidos hasta la fecha y decenas de heridos en menos de cinco horas.

Más temprano hoy se informó de más de 230 víctimas mortales y unos 350 heridos.

El número de muertos en los ataques de esta madrugada incluye al menos 77 personas en Jan Yunis, en el sur del enclave, y al menos 20 personas en la ciudad de Gaza, en el norte, según Al Jazeera que cita fuentes médicas. Los ataques israelíes también alcanzaron localidades de Deir el-Balah, en el centro de la Franja, y Rafah, en el sur.

