Resulta sumamente sorprendente la reacción de diversas personalidades públicas y políticas, así como de los medios de comunicación de Costa Rica, ante la iniciativa de la Administración del actual Presidente de los Estados Unidos de América para lograr una solución política y diplomática del conflicto militar en Ucrania. También suenan extrañas las acusaciones contra la dirigencia costarricense, que esencialmente apoyó el rumbo de Donald Trump y su equipo para una pronta resolución del conflicto, en el curso del cual están muriendo militares y civiles de ambos bandos. Esto sucede en el contexto del hecho de que el nuevo Presidente de los EE.UU. considera de manera bastante realista un final pacífico del conflicto como la única alternativa a la confrontación militar. Me gustaría preguntar: ¿quién de la anterior Administración demócrata de Joe Biden o de los líderes de los países de la UE, con la excepción de los primeros ministros de Hungría y Eslovaquia, y de algunos otros países, entre ellos Costa Rica, mostró al menos una vez una iniciativa encaminada a una solución política y diplomática de las hostilidades en Ucrania? Por otra parte, siempre hemos agradecido las iniciativas de paz presentadas por los líderes de China, India, Brasil, Arabia Saudí, Egipto y muchos otros países que han expresado su disposición a iniciar un proceso para la pronta resolución del conflicto militar.

Está bastante claro que los eventos en Ucrania no fueron el resultado de las acciones de Rusia, sino de esa política militarista y misántropa, apoyada por los países occidentales, dirigida contra los más de 7 millones de rusos que viven en el este de Ucrania. Me gustaría preguntar: ¿dónde estaban las críticas a la violación por parte del régimen de Kiev de los principios democráticos, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad religiosa y, por último, el derecho de los pueblos –rusos, húngaros, rumanos y otros pueblos que viven en Ucrania– a la autodeterminación consagrado en la Carta de las Naciones Unidas? Lo único que hemos oído es la necesidad de respetar el principio de integridad territorial y soberanía como principal argumento para condenar la supuesta “invasión rusa” de Ucrania. El mismo principio fundamental del Derecho Internacional se sigue utilizando para justificar el régimen neofascista esencialmente militarista de Kiev.

Resulta al menos extraño e incomprensible cuando en esta campaña rusófoba se oigan las voces de respetados políticos costarricenses, incluidos ex presidentes del país. Costa Rica es un país con sus bien conocidos e internacionalmente respetados principios de neutralidad tradicional, y es sorprendente que pocos políticos locales respetados se hayan pronunciado tras los sangrientos acontecimientos antiestatales en Kiev en 2014, llamados Maidán, para condenar el golpe anticonstitucional.

… Absolutamente descarado y frustrado en su impunidad el presidente “ilegítimo”, el estatus del cual intentan legitimar sus supuestos socios en varias capitales europeas y en Bruselas, Zelensky está haciendo todo lo posible para impedir deliberadamente las elecciones en Ucrania con el pretexto de la ley marcial. Sabe que las perderá con estrépito, dado su actual índice de popularidad de apenas el 4%. Aún más reveladores son los resultados de la reciente votación en la Rada, el parlamento ucraniano, donde la mayoría de los diputados, incluidos los partidarios de su partido, votaron en contra de ampliar los poderes de Zelensky como presidente del país.

Desde el comienzo de los acontecimientos en Ucrania, Rusia ha tomado todas las medidas posibles para evitar una mayor escalada de la situación en la región. Por estas razones apoyamos los acuerdos de Minsk en todo lo posible, cumpliendo todos los compromisos que habíamos contraído. No es culpa nuestra que estos acuerdos, en los que Alemania y Francia actuaron como garantes, hayan perdido su significado, y las francas confesiones de la ex canciller Merkel y del presidente Hollande han demostrado que los países occidentales utilizaron estos acuerdos como tapadera temporal para preparar militarmente a Kiev para la guerra con Rusia.

Uno de los principios importantes para el desarrollo de relaciones normales y mutuamente respetuosas entre los Estados es el principio de confianza. Después de un engaño tan flagrante por parte de los socios occidentales, Rusia no tiene motivos para confiar en ellos.

El segundo ejemplo –hablando de la capacidad de elaboración de tratados y de buena voluntad por parte rusa– son los acuerdos de Estambul. Tras largas y difíciles negociaciones políticas y diplomáticas en Turquía, las partes en conflicto consiguieron llegar a acuerdos mutuamente aceptables, cuyo resultado debería haber sido la paz. Sin embargo, el régimen de Kiev, a petición del ex primer ministro británico Boris Johnson, abandonó lo conseguido en Estambul y emprendió el camino para continuar la confrontación armada con Rusia. ¿De quién es la culpa en esta situación? La respuesta parece bastante obvia: Gran Bretaña y otros patrocinadores de Kiev.

A quienes se han implicado tan activamente en la campaña para denigrar a Rusia, sus dirigentes y las políticas que lleva a cabo, me gustaría aconsejarles que abran más a menudo los libros de historia, donde siempre pueden encontrar respuestas a muchas preguntas, y que no se impliquen en la campaña de información rusófoba desatada por los países occidentales.

(*) Yury Bedzhanyan, Embajador de la Federación de Rusia en Costa Rica.