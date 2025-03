¿De qué estamos hablando?

Durante mucho tiempo se utilizó el término populismo para clasificar ciertas corrientes de la izquierda, siempre en sentido peyorativo, pero como la vida se encarga de poner las cosas en su justo lugar, aparecieron después las más aberrantes manifestaciones populistas de la derecha, entre las cuales se encuentra Trump, Bukele, Milei e incluso nuestro inefable Chaves en Costa Rica.

Un tópico remanido en los trabajos dedicados a populismo aconseja comenzar diciendo que es un término resbaladizo, polisémico, poco claro, confuso, porque se refiere a un fenómeno no bien delimitado ni fácilmente delimitable, enigmático, con muchos elementos convergentes y difíciles de discriminar. Quizá la expresión que resumiría, sintéticamente, estas dificultades sería: ambigüedad. Y es que la ambigüedad constituye característica inherente a los fenómenos y a la retórica populista. Por ende, afecta directamente a la terminología y a la dimensión ideológica correspondiente.

Ambigüedad en cuanto a la transformación efectiva de la situación socio política o pura apariencia. Ambigüedad en cuanto a la exigencia de participación de la ciudadanía en la vida política o pura apariencia. Ambigüedad en cuanto a la distribución de los ingresos o pura apariencia. Y no es exageración reiterar lo de apariencia, porque esto tiene que ver con cierta maestría en el ejercicio político populista, más allá o más acá de las mejores intenciones de muchos de sus participantes en diversos niveles, básicamente en tres: en el del liderazgo, en el del asesoramiento y servicio directo a ese liderazgo y en el del pueblo o popular.

El populismo, según la RAE, es una «tendencia política que pretende atraer a las clases populares». Su origen es un movimiento ruso del siglo XIX, llamado narodnismo (Narodnichestvo, народничество), término que se traduce al español como populismo, derivado del lema «ir hacia el pueblo», que obraba como guía para los movimientos democráticos rusos de la segunda mitad del siglo XIX.

Aunque se trata de un concepto difícil de definir con exactitud ya que designa realidades diferentes, en algunas corrientes de las ciencias sociales es concebido como una ideología que se basa en la distinción y la oposición dualista entre «el pueblo» (que es visto como una entidad soberana) y «la élite» (concebida como una expresión de desigualdad política no deseada).

Por otro lado, el uso del calificativo «populista» se hace habitualmente en contextos políticos y académicos, de manera peyorativa, sin que del término se desprenda por sí mismo una evidente identificación ideológica, sino estratégica —dentro del espectro izquierda-derecha—.

En los últimos tiempos el término «populismo» también es utilizado como cajón de sastre para incluir en él fenómenos políticos de difícil clasificación.

Quienes piensan que el populismo constituye una corriente política con características objetivas, destacan aspectos como la simplificación dicotómica, el antielitismo (propuestas de igualdad social o que pretendan favorecer a los más débiles), el predominio de los planteamientos emocionales sobre los racionales, la movilización social, etc. Otros estudiosos consideran que el populismo es la contracara del elitismo y que el sistema político más adecuado es el pluralismo, que no cae en ninguno de ambos extremos, haciendo que el poder fluctúe entre todos los agentes políticos, equilibrando las diferencias; esta visión cuestiona la idea inicial de la Constitución de los Estados Unidos, «We the people» (Nosotros el pueblo), para sostener que no existe «el pueblo», sino que existen múltiples pueblos en cada país.

Aunque no existe una única definición de populismo, se le pueden atribuir una serie de características.

Los populistas hablan del «pueblo». Sin embargo, consideran a la población como una unidad en el sentido de que no hay diferencias dentro de la sociedad. Para los populistas, solo hay un pueblo y, por ende, una única opinión. Puesto que, en su opinión, son los únicos que conocen y comprenden esta opinión, también son los únicos que pueden defender las necesidades del pueblo.

El pueblo se sitúa entonces en oposición a «los otros», a menudo a «los de arriba». El gobierno y los medios de comunicación se perciben como corruptos o alejados del pueblo, con quien han perdido toda conexión.

Los populistas también fomentan el miedo y la inseguridad a partir de relatos negativos. Advierten de los supuestos peligros por parte de determinados grupos de población, ya sean minorías étnicas, feministas, personas LBTBIQ o migrantes. Alegan que sectores, como los partidos políticos y los activistas de derechos humanos, son antipatriotas y suponen un peligro para la cultura nacional.

Las cuestiones sociales complejas se simplifican al máximo y, a menudo, se cargan de emocionalidad. El objetivo de esta simplificación es generar la impresión de que los populistas están mejor preparados para resolver los problemas que sus competidores o «la élite».

Otra característica del populismo es que cuenta siempre con uno o varios líderes carismáticos cuyo propósito es imponer la voluntad del «pueblo» contra todos los obstáculos y protegerlo de los supuestos peligros que amenazan su modo de vida tradicional.

Voy a mencionar aquí algunas citas que demostrarán un poco lo que vamos considerando.

En 2012, en uno de sus tantos eventos públicos, Hugo Chávez decía: “¡Chávez ya no soy yo!, ¡Chávez es un pueblo!, Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana; tú también eres Chávez, joven venezolano; tú también eres Chávez, niño venezolano; tú también eres Chávez, soldado venezolano; tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante, porque Chávez no soy yo, ¡Chávez es un pueblo!”.

En 2015, antes de ser presidente de Estados Unidos, Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter: «No quiero nada con México más que construir un muro impenetrable y que dejen de estafar a EE.UU.».

En 2019, durante uno de sus primeros discursos como presidente de El Salvador, Nayib Bukele dijo: «A partir de hoy seré el presidente de todos los salvadoreños, los siete millones que viven acá y los 3 millones que viven afuera. Los representaré a ustedes, a uno y cada uno. Así como una familia que tiene a su hijo enfermo. La familia va a hacer lo imposible, pero no va a ser fácil (…). Pero no importa, porque todo es por el mismo objetivo común. De igual manera es con El Salvador. Nos toca ahora cuidarlo, tomar a todos un poco de medicina amarga, nos toca ahora sufrir a todos».

En su mandato presidencial, en 2012, Evo Morales se expresó de la siguiente manera sobre las relaciones con Estados Unidos: “El que tenía buena relación con la embajada de Estados Unidos era admirado. Ahora, perdón por la expresión, tener relación con la embajada de Estados Unidos es como una ‘caca’. Nos vamos a descolonizar, por supuesto que cuesta. No es sencillo».

Recientemente, en septiembre de 2022, en su cuenta de X, el entonces candidato presidencial argentino Javier Milei escribió: “Yo no vine a defender los privilegios de la casta, vine a defender a la gente y no voy a ser parte de este circo político”.

Laura Toro Arenas señala lo siguiente: Es un lugar común señalar que el populismo es una categoría porosa presa de cierta explosión de significados. Esta situación ha complicado la manera en que los fenómenos que se tildan de populistas han sido identificados. El populismo padece las consecuencias teóricas de su prolongado uso, pues dentro de sus conceptualizaciones hay rasgos que pasan desapercibidos en los fenómenos contemporáneos, pero que en los primeros casos de fenómenos llamados populistas fueron definitivas para su rotulación.

Es dudosa la claridad sobre los rasgos concretos que un fenómeno político debe de tener para ser llamado «populista», pero incluso con ello, esta palabra se ha proliferado dentro del lenguaje con el que se rotula un conjunto indeterminado de fenómenos. En el grueso de los casos, la calificación de un fenómeno como populista constituye un mecanismo peyorativo de clasificación, pues cuando se otorga este calificativo se parece exponer implícitamente la manipulación emocional de las masas presente en el fenómeno, así como la exacerbación de las emociones con la que se obtiene una polarización entre el pueblo y la élite. Sin embargo, fuera de estas características frecuentes y ampliamente expandidas en el paternalismo, nacionalismo y caudillismo, no parecen existir otros criterios que puedan ser adjudicados a los fenómenos rotulados como «populistas» que permitan presentarlos conjuntamente.

Tenemos, pues, algunos puntos de referencia para poder hablar de populismo. Y lo más triste es que seguimos confundiendo términos y conceptos. Pero hemos llegado al punto histórico de ver, como sucede en nuestro país, existe un populismo de ultraderecha, neoliberal, que es manipulado hábilmente y aceptado de buena gana por el pueblo (según la definición antes expuesta), y las corrientes contrarias a él no han acertado en ningún momento a desenmascararlo y exponer respuestas a los postulados emocionales que utiliza. Todo, porque en realidad no sabemos de qué estamos hablando.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría